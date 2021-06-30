Elmalı Davası Avukatı Önemli Açıklamalarda Bulundu

Antalya'da meydana gelen korkunç olayda biri 6 diğeri 9 yaşındaki iki çocuğa anneleri ve üvey babaları tarafından cinsel istismarda bulunulmuş ve dehşet verici olay Türkiye'nin ayaklanmasına sebep olmuştu. Bunun yanı sıra mahkeme sürecinde iki sanığın tahliye edilmeleri yurt genelinde büyük bir tepkiye sebep olurken konu hakkında pek çok ünlü isim de açıklama yaptı. Yaşanan cinsel istismar ile ilgili olarak mağdur çocukların avukatı Gülşah Ekin Taş, süreci ve dava dosyası hakkında detayları aktardı. Detayları asla anlatılamayacak ve toplumda infial uyandıran dava hakkında Avukat Taş, bu davanın kan donduracağını ve dosyanın detaylarının bilindiği zaman günlerce uyku uyumanın imkansız hale geleceğini söyledi.

Geçen sene Antalya'nın Finike ilçesinde 27 yaşındaki annesi ve 25 yaşındaki üvey babası tarafından cinsel istismara uğradıkları ortaya çıkan ve çizmiş oldukları resimler ile Türkiye'nin adeta kanını donduran utanç davası herkesin tepki göstermesine sebep olmuştu. Mağdur çocukların babaannesi ise durumu fark edip savcılığa başvurmuş ve bu şekilde olay öğrenilmişti.

Yapılan şikayet sonrasında biri 6 diğeri 9 yaşında olan kız ve erkek iki çocuğun babaannelerinin koruması altına alındığı bilgisine ulaşıldı. Mağdur çocuklar vermiş oldukları ifadelerde yalnızca öz anneleri ile üvey babaları tarafından değil annenin erkek arkadaşları tarafından da istismara uğradığını anlatmıştı. Bunun yanı sıra hukuki süreç sonrasında 2 sanığın tahliye edilmesi tüm ülke genelinde özellikle sosyal medyada infiale sebep oldu.

Avukat Taş, konu hakkında ilk görüşmeyi babaanne ile yaptığını, babaannenin 2 tane torunu olduğunu, psikoloğa götürdüğünü ve anlattıkları şeylerin akla mantığa sığmadığını söylediğini aktardı. Avukat Taş çocuklarla da yapmış olduğu görüşmelerde her ikisinin de gerçekten çok zeki olduğunu fark ettiğini belirtti. Çocukların yaşadıkları cinsel istismarı çok detaylı anlattıklarını zaman ve mekan vererek tüm ayrıntıları ile anlattıklarını ifade eden Taş, anneyle babanın küçük kız çocuğu anne karnındayken boşandığı bilgisini paylaştı.