Elkızı’ndan Kötü Haber!

FOX TV ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başlayan Elkızı dizisi bazı tablolarda hayal kırıklığına uğrattı. Yayın hayatına yeni başlayan proje olumsuz bir görüntü çizerken projenin 4. bölümünün geride kaldığı şeklinde yorumlar gerçekleşti. Cumartesi akşamlarında izleyici karşısına çıkan Elkızı yeni başlamasına rağmen yüksek reyting oranları alamadı.

13 Kasım 2021 tarihinde televizyon ekranlarında yalnızca Elkızı ile Kardeşlerim isimli diziler bulunuyordu. Fakat söz konusu yapım yine de öne geçmeyi başaramadı. İzleyici kitlesinin bir diğer favori dizisi olan Gönül Dağı ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan futbol maçı sebebi ile ekranlara getirilememişti.

Gönül Dağı'nın yayınlanmadığı akşamda Kardeşlerim isimli proje, reyting oranlarını yükseltti ve izleyici kitlesi kendisine çekti. Tüm kategorilerde reyting yükselişi yaşayan Kardeşlerim dizisi Atv ekranlarının izlenmesini sağladı. Cumartesi günlerinin en çok izlenen dizisi olan Gönül Dağı'nın futbol maçı sebebiyle yayınlanmaması sebebi ile Kardeşlerim öne çıktı.

Diğer taraftan Fox TV dizisi olan Elkızı ise bir önceki haftadan da daha düşük reyting oranları aldı ve izleyici kitlesini şaşkınlığa uğrattı. Elde edilen sonuçlar işlerin yolunda gitmediğini işaret etti ve tüm kategorilerde izleyici kaybı yaşandığı görüldü. Görüntü, yeni dizi için olumsuza döndü ve kanalın proje hakkında alacağı karar merak edildi.

Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz ve Sevda Erginci gibi birbirinden başarılı 3 oyuncunun başrollerinde yer aldığı Elkızı dizisi senaryosu ile kadın izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Erkekler tarafından ezilmeyen ve bununla birlikte Kendi ayakları üzerinde duran bir kadın karakterini izleyici karşısına çıkaran dizi, hikayesi ile beğeni toplamıştı. Fox TV son olarak Uzak Şehrin Masalı için final kararı almış ve reyting oranları konusunda ne kadar net olduğunu bir kez daha gözler önüne sermişti.