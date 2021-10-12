Elkızı Dizisi Yayın Tarihi Belli Oldu! Elkızı Ne Zaman Başlıyor?

Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Elkızı isimli televizyon dizisi projesinin yayın tarihi kanal tarafından açıklandı ve detaylar merak konusu oldu. Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Elkızı isimli televizyon dizisinin yayın tarihinin açıklanması seyircisi tarafından coşku ile karşılandı. Peki Elkızı dizisi ne zaman başlayacak, Elkızı dizisi ilk bölüm ne zaman? Merak ve heyecan içerisinde beklenen yapım hakkında merak edilenler ve oyuncu kadrosunda bulunan isimler...

Sevda Erginci ismimi başarılı oyuncunun hayranları diziyi büyük bir coşku içerisinde bekliyor ve yayın tarihinin açıklanmasını istiyordu. Kanal, dizi hakkında büyük müjdeyi verdi ve 23 Ekim Cumartesi akşamında Elkızı isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölümünün ekranlara getirileceğini belirtti.

Dizinin yapımcılığını NTC medyanın üstlendiği bilgisine ulaşıldı ve çekimlerin bir süre önce başladığı hakkında yorumlar yapıldı. Fakat Fox TV'nin elinde çok fazla sayıda dizi projesinin bulunması ve Elkızının ekranlara gelmek için boş gün bulamaması dizinin beklemeye alınmasına sebep olmuştu.

Fox TV, son zamanlarda seyirci kitlesi tarafından eleştirilirken dizilerinin kısa zaman içerisinde final kararı alması da tepki topluyor. Son zamanlarda kanal Son Yaz ile Uzak Şehrin Masalı isimli diziler hakkında final kararı almış ve alınan bu karar da şok içerisinde karşılanmıştı. Kanalın Son Yaz hakkında final kararı vermesi sonrasında Elkızı için gün açıldı ve yayın tarihi de kanal tarafından belirtildi. 23 Ekim 2021 tarihi itibari ile Cumartesi akşamlarında seyirci kitlesi ile FOX TV ekranlarında buluşacak olan dizi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Sinan Arslan, Perihan Savaş, Toprak Sağlam, Fikret Kuşkan, Münir Can Cindoruk, İsmail Ege Şaşmaz, Sedef Avcı, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek gibi isimler de dizinin oyuncu kadrosunda bulunmakta.