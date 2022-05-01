Elinizde birikiminiz var ama bunu nasıl değerlendireceğinizi bilmiyor musunuz? Aylık 8536 TL Alabilirsiniz!

Faiz Bombası Bom Dedi, Aylık 8536 TL Alabilirsiniz! Elinizde birikiminiz var ama bunu nasıl değerlendireceğinizi bilmiyor musunuz? Peki bunu bankada faize yatırmayı hiç düşündünüz mü? 32 günlük birikim için bankaların ne kadar verdiğini hiç hesap aldınız mı? Bu soruların cevapları ve çok daha fazlası haberimizde...

Kur korumalı mevduat sisteminin iyice yaygınlık kazanmasını sonrasında yurttaşların ilgisi için bir de mevduat hesaplarına çevrildi. Bankalar ise yüksek hoş geldin ya da tanışma faizleri şeklinde yeni müşteri kazanmak amacıyla adeta birbiriyle yarışır hale geldi. Bitmeyen Hoşgeldin faizi ise standart dönemlerinde dahi en yüksek mevduat getirisi ile elde edilmesini sağlamaktadır. İşte karşınızda banka banka 32 günlük mevduat faiz oranları ile çok daha fazlası haberimizde...

Alternatif Bank

Alternatif Bank tarafından Vov hesap ile 32 günlük vade içerisinde yüzde 20. 50'ye varan Hoşgeldin faizi uygulanmaktadır. Buna göre 90 günlük hoşgeldin faizi dönem sonunda toplamda 2 ürün ile hoşgeldin faizinden bütün vatandaşların her zaman faydalanması sağlanıyor. Üstelik kolay bir şekilde dijital kanallar üzerinden müracaat işlemlerinizi yaparak hesap açma adımlarını da tamamlayabilirsiniz.

10.000 TL tutarında mevduat birikimi bu hesap ile Hoşgeldin faiz üzerinden değerlendirildiğinde 32 günlük vade içerisinde 10.000 TL birikim için 171 TL net kazanç elde edilmektedir.

Aktif Bank N Kolay Bono

Aktif Bank tarafından sunulan bu hizmet ile yüzde 20 oranında faiz oranı ile koşulsuz şartsız birikimler ele alınıyor. Buna göre 32 günlük vade ile devamlı yüksek yetkili sunan en kolay abone hesabı ile 10.000 TL birikim için net kazanç 167 TL olarak hesaplanmıştır.