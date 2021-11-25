Elektrik Faturasından Destek İsteyen PTT Şubelerine Akın Ediyor! Destek İsteyenler İçin 137 TL Ödenecek!

Fiyatların artışı ile geçinmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. İçinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle ne yazık ki hayat pahalılığı giderek artıyor, vatandaşlar da işsiz ve parasızlıkla zorunlu olarak karşılaşıyor. Durum böyle olunca zorunlu ihtiyaçların temin edilmesi de neredeyse imkansız bir hal alıyor. Buna benzer durumlarda devlet de vatandaşı mağdur etmemek için türlü ve kapsamlı yardımlar düzenliyor. Son zamanlardaki en popüler yardım kalemi ise elektrik faturası desteği kalemi olarak yer alıyor. Elektriğe son günlerde yapılan zamlar ve gelecek zamlar vatandaşın elektrik konusunda endişelenmesine ve bu konuda yardımı arayışına girmesine neden oluyor. Geçim sıkıntısı nedeniyle ödenemeyen faturalar vatandaşı mağdur ettiği için bunun önüne geçmek adına devlet de konuya el atıyor.

Elektrik Yardımı Nedir?

Elektrik yardımı ile ilgili ilk adımlar 2019 yılına denk gelmektedir. Her yıl genel olarak yapılan zamlarla s doğru orantılı olarak artan bu elektrik yardımı tutarı her sene olduğu gibi bu sene de en baştan belirleniyor. Söz konusu elektrik faturası yardımı da bu sene başka bir uygulama ile vatandaşa sunuluyor.

Önceki senelerden farklı olarak, bu yıl elektrik yardımlarında bir hanede yaşayan kişilerin sayısına göre bir artış yapılması planlanıyor. Buna göre 1-2 kişilik haneler için aylık olarak 75 kilovatsaatlik (68.67 lira), 3 kişilik haneler için aylık olarak 100 kilovatsaatlik (91.56 lira), 4 kişilik haneler için aylık olarak 125 kilovatsaatlik (114.44 lira), 5 ve de daha fazla kişilik haneler için aylık ortalama 150 kilovatsaatlik (137.33 lira) yardım yapılacaktır. Ancak kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı yaşayan hastalara ödenen destekler 200 TL’yi bulacak.

Elektrik Yardımından Kimler Faydalanabiliyor?

Elektrik yardımını yalnızca ihtiyaç sahibi haneler faydalanabilmektedir. Bu ailelerin durumunu incelemek için bazı kriterler vardır. Örneğin bu desteği alabilmek için ilk olarak hanedeki yaşayan kişi başına düşen hane gelirinin net asgari ücretlerinin (AGİ hariç) 3’te 1 oranından az olması gereklidir ve bu şart aranmaktadır. Bu hesap doğrultusunda dört kişilik bir aile gelirinin 3.409 TL seviyesinin altında olması gereklidir.