Elektrik Faturası Yüksek Olan Kişiler PTT’den Karşılıksız Bir Biçimde 171 TL’lik Ödeme Alabilecek! Devletin kişilere elektrik faturası meselesinde yaptığı destek sürüyor. Elektrik faturasıyla beraber PTT’ye giden kişiler karşılıksız ve tamamen geri ödemesiz bir halde 171 TL ödeme alacaktır.

Devletin bireylere elektrik faturası meselesindeki desteğinin sürmesi herkesi mutlu ediyor. Yalnızca elektrik faturanızla PTT şubesini ziyaret etmeniz kafi olacaktır. Peki ama bu durumdan kimler yararlanabilecek? Elektrik fatura desteği konusundaki başvuru nasıl olacak?

Cumhurbaşkanının gerçekleştirdiği kabine toplantısı akabinde kış aylarında kişiye doğalgaz ve elektrik meselesinde destek sunulacağı söylenmişti. Herkes de bu habere dair bilgiler araştırmayı sürdürüyordu.

Devlet Hem Doğalgaz Hem de Elektrik Yardımı Sağlayacak!

Dar gelirli kişilere elektrik tüketim desteğiyle doğalgaz desteği sağlanacağı söylenmişti. Elektrik faturası desteği uzun süredir devam ediyor. Ama bu desteğe ilave olarak soğuk havaların da gelmesiyle beraber kış mevsiminde doğalgaz yardımı da sunulacağı duyuruldu.

Temmuz ayı sonrasında başvuru yapan herkes doğalgaz yardımından da yararlanabilecektir. Elektrik faturası desteği için de 20 bin ailenin daha başvurusu alınacaktır. Elektrik faturası desteğinden yararlanabilmek adına ihtiyaç sahibi olduğunuzu kanıtlamanız çok önemlidir.

Ev içerisinde kişi başına düşecek olan gelir, asgari maaşın üçte birinden az ise başvuru yapabilir ve bu desteği doğrudan alabilirsiniz. Elektrik faturası yardımı evde yaşayan kişi sayısına göre değişim gösterebilir. Buna hep dikkat edilmelidir.