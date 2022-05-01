Elektriğe Yüksek Zam Uygulaması Gündemden Düşmüyor. Elektriklere yüksek zam uygulaması gündemden yerini düşürmüyor. Yapılan zam uygulamasının sonrasında maliyetin artması sonrası bir zam daha ilave edilmesi bekleniyor. Yapılan açıklamalarda tüm abonelerin zamdan etkileneceği bildirildi. Enerji piyasaları uzmanı Kırım bütün abone gruplarına uygulanması bekleniyor. Zam oranı şu an için tahmini söz konusu değil fakat rakamlar az da olsa belirtiyor dedi. Elektrik üretim maliyetinin hızlı bir şekilde artışı devam ettiği için kaçınılmaz olduğunu söyleniliyor. Her türlü artışın aboneye yansıtılmadığını ifade eden Kırım artık durdurulamaz bir noktaya ulaşması halinde Temmuz ayında uygulanacak olan zammın daha da erken alınarak 1 Mayıs itibari ile yansıtılması bekleniyor dedi.

Bir Mayıstan İtibaren Yeni Zamlı Tarifeli Elektrik Faturaları Yolda

Üretim maliyeti ile tarife arasındaki fark daha da fazla büyüyor. Maliyet miktarı 2.41 TL olan fakat 1.26 TL'ye satışa sunulan elektriğe bir mayıs itibari ile yeni zam olabileceği belirtiliyor. Özellikle mesken abonelerine verilmiş olan elektrikte üretim maliyeti ile satış fiyatı arasındaki farkın %92'ye kadar çıkması sebebi ile bu durumun devam ettirilmez olduğu belirtiliyor. Üretim maliyetinin fazla olması zam uygulamasını biraz daha öne çekmiştir. Normalde zam uygulanması Temmuz ayında beklendiğini bildiren maliye Bakanı'nın açıklaması ile bu zammın Mayıs ayına çekilebileceğini vurguladı.

Elektrik Üretim Maliyeti Fazlalaşıyor

Şu an için meskenler de kullanılan elektrik düşük tüketim satış fiyatının kilowatt saat başına 1.26 TL üretim maliyetinin ise 2.41 TL olduğunu vurgulayan Kırım maliyet artışı hızının bu şekilde sürmesi durumunda Temmuz ayında üretim maliyetinin 3.54 TL'ye çıkacağını ifade etti. Bu şekilde artışın devam etmesi söz konusu olduğunda aradaki farkın %92'den 1'e çıkabileceğini vurgulayan Kırım zammın gecikmesi halinde oranın da katlanarak artacağını zammın büyütülmek istemeyeceğini belirtti.

Tüm maliyetin elektrik satışına yansıtılmadığını vurgulayan Kırım yalnız bunun devam ettirilemez bir aşamaya geldiğini ifade etti. Tüm abone guruplarına zam uygulanması bekleniyor. Zam oranını tahmin etmek şu an için mümkün olmamakla beraber mevcut rakamların durumu yansıttığını belirtiyor. Aboneler 1 Mayıs’tan sonra zam uygulanmış fatura ödeyebilir.