Elçin Sangu’dan Yeni Deneyim! Daha Önce Böyle Görülmedi

Bir süredir televizyon ekranlarında yer almayan başarılı oyuncu Elçin Sangu'nun sevenleri ve hayranları oyuncunun yeni dizisini heyecan içerisinde bekliyordu. Ünlü isim son zamanlarda çok sayıda teklif almış ancak hangi proje üzerinde karar vereceği merak konusu olmuştu. Yeni dönemde televizyon ekranlarında olmayı çok isteyen ve hayranları ile buluşacak olan ünlü isim Elçin Sangu, gelen teklifleri değerlendirmesi ardından zor olan kararı verdi.

Yeni sezonda etkileyici bir dizi ile seyirci karşısına çıkacak olan başarılı oyuncu Elçin Sangu, güzel haberi verdi ve magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Ünlü oyuncunun hayranları ise Elçin Sangu'nun vermiş olduğu karardan son derece memnun olurken projenin başlaması için sabırsızlandı. Dram türünde ekranlara gelecek olan dizide Meliha isimli karaktere hayat verecek olan başarılı oyuncu, bu kez yeni bir deneyim yaşayacak.

Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan “Yalancılar ve Mumları” isimli dizide rol alacağı kesinleşen ünlü oyuncu Elçin Sangu, hayat vereceği Meliha karakteri ile de dikkatleri üzerinde toplayacak. İsmail Demirci, Ceren Moray, Melike Güner, Feyyaz Duman, Burcu Gölgedar ve Şafak Pekdemir gibi pek çok başarılı oyuncu ile beraber rol alacak olan Elçin Sangu seçimi ile adından söz ettirdi.

Yalancılar ve Mumları isimli dizi hakkında gelen teklifleri çok düşünen ve daha sonra bu projede yer almaya karar veren ünlü oyuncu, seçimi ile dikkatleri üzerinde topladı. Oyuncunun sevenleri uzun bir süredir Elçin Sangu'nun hangi projede boy göstereceğini merak ediyor ve konu hakkında yorumlarda bulunuyordu.

Sonunda ünlü ismin yeni sezonda televizyon ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşacağı kesinleşti ve Meliha karakteri daha şimdiden merak konusu haline geldi. Elçin Sangu, Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği Defne karakteri ile kariyerinin parlama noktasını yaşamıştı. Son olarak “Yalancılar ve Mumları” isimli dizide rol almaya karar veren ünlü oyuncu yeni dizisinin başlamasını heyecan içerisinde beklemekte.