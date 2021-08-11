El Kızı Dizisi Oyuncuları ve Konusu! El Kızı Ne Zaman Başlayacak?

Yeni sezonda Fox TV ekranlarında iddialı bir şekilde seyirci karşısına çıkacak ve izleyicileri büyüleyecek bir proje için hazırlıklar devam ediyor. Projenin isminin “El Kızı” olduğu öğrenilirken başrol oyuncuları ise İsmail Ege Şaşmaz ve Sevda Erginci olarak öğrenildi.

Projenin yapımcılığını NTC Medya’nın üstlendiği bilgisine de ulaşılırken konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı El Kızı isimli dizi hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte FOX TV'de yayınlanacak olan El Kızı isimli televizyon dizisi projesi hakkında ayrıntılı bilgiler…

Projenin Muğla'da çekileceği bilgisine ulaşılırken oyuncuların da kısa zaman içerisinde okuma provaları yapacağı öğrenildi. Bunun yanı sıra, merak ve heyecan içerisinde seyirci kitlesi tarafından beklenen dizinin oyuncu kadrosu da netleşmeye başladı.

Çukur'da rol alan usta oyuncu Perihan Savaş da dizide iddialı bir karakter ile boy gösterecek. Bunun yanı sıra, gazeteci Birsen Altuntaş'ın yaptığı açıklamalara göre Feride Kaytan’ın yönetmenliğini yapacağı projenin kadrosuna Kardeşlerim’den ayrılan ünlü oyuncu Çağla Şimşek de dahil oldu. Başarılı oyuncu Çağla Şimşek El Kızı isimli dizinde Seher rolünü canlandıracak.

Çağla Şimşek'in yanı sıra kadroya dahil olan sürpriz oyunculardan birinin ismi de Sedef Avcı olarak açıklandı. Birbirinden başarılı isimlerin rol alacağı El Kızı isimli televizyon dizisi projenin yayınlanacağı tarih merak içerisinde bekleniyor. Çağla Şimşek ve Sedef Avcı'nın yanı sıra kadroya katılacak olan yeni oyuncu isimleri hakkında bilgileri sizler için haberimizin devamında yazdık.

Açıklanan oyuncu isimlerinin yanı sıra kadroya farkı isimlerin de katılması bekleniyor. Seyirci kitlesi internet üzerinden dizi hakkında araştırmalara devam ediyor ve kadroya yeni eklenecek isimler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. El Kızı isimli dizinin Ağustos ayı içerisinde çekimlere başlaması tahmin edilmekte.