El Halil'deki Filistinli Bedeviler Yıkım ve Yerleşimci Saldırılarıyla Karşı Karşıya

İsrail Yüksek Adalet Divanı'nın, işgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail işgalinden çok önce Filistinli Bedevi topluluklarının yaşadığı bir bölgenin askeri amaçlarla kullanılmaya devam edip etmeyeceğine önümüzdeki ay karar vermesi bekleniyor. Hebron şehrinin güneyinde bulunan Masafer Yatta, yaklaşık 36 km (22 mil) genişliğinde ve 2.000'den fazla kişiye ev sahipliği yapan 19 Filistin mezrasından oluşuyor.

İsrail ordusu, 1980'lerde bölgenin bir kısmını eğitim için kapalı bir askeri bölge olarak belirledi ve Birleşmiş Milletler'e göre “toplulukları bu temelde çıkarmaya çalıştılar”. Masafer Yatta, BM'nin “fiziksel güvenliklerini ve geçim kaynaklarını baltalayan bir dizi politika ve uygulama” yoluyla yarattığı “zorlayıcı ortam koşulları” olarak tanımladığı şekilde, zorla transfer riski altında olarak sınıflandırılıyor.

Bölge sakinleri, askeri tatbikatlar sırasında, günler sürebilecek geçici süreler boyunca evlerini tahliye etmek zorunda kalırken, helikopterler toplulukların başlarının üzerinde gezinirken ve ağır silahlı İsrail birlikleri yerde bulunuyor. Bölgeyi bir eğitim alanı olarak kullanmanın yanı sıra, İsrail makamları, Ma'on ve Havat Ma'on da dahil olmak üzere ve sakinlerinin Filistin topluluklarına karşı saldırılar düzenlediği yasadışı İsrail yerleşimleri kurmak için sakinlerden binlerce dönüm araziyi kamulaştırdı. Bir arazi alanı ölçümü birimi için bir İsrail terimi olan bir dönüm, 1.000 metrekareye (0,2 akre kare) eşdeğerdir. İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasadışı kabul ediliyor.

Masafer Yatta Belediye Başkanı Nidal Yunis, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "İsrail bu toprakları istiyor çünkü güney Hebron tepelerindeki en yüksek nokta ve İsrail yerleşimlerinin ve karakollarının büyümesi için stratejik bir değer." Masafer Yatta, İsrail işgalinin idari organı Sivil İdare'nin büyük ölçüde İsrailli yerleşimcilerin yararına ayırdığı işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 60'ını oluşturan C Bölgesi'ne giriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria, 1993 Oslo Anlaşmalarının bir parçası olarak A, B ve C bölgelerine ayrıldı. İsrail, Bölge C'nin tam kontrolünü elinde tutarken, Filistin Yönetimi'ne (PA) Bölge A ve B'yi yönetme konusunda sınırlı yetkiler verildi. İsrail makamları, C Bölgesi'ndeki Filistinlilere çok az inşaat izni veriyor. BM, “Bölgenin atış alanı olarak belirlenmesi, bu tür izinlerin alınmasının imkansız olduğu anlamına geliyor” dedi.