Ekvador Tüm Petrol Sözleşmelerinde Mücbir Sebep İlan Etti

Ekvador, toprak erozyonu tehdidi ülkenin And Dağları boyunca ham petrol taşıyan iki boru hattının kapanmasını zorunlu kıldığı için, ihracat ve ithalat da dahil olmak üzere tüm petrol sözleşmelerinde mücbir sebep ilan etti.

Devlete ait petrol üreticisi Petroecuador'un internet sitesinde yer alan bir açıklamaya göre, afet durumunda sözleşmeleri yerine getirmeme sorumluluğunu ortadan kaldırmak için başvurulan madde Pazar günü yürürlüğe girdi. Ülkenin Trans-Ekvador Boru Hattı Sistemi ve Ağır Ham Boru Hattı ile Shushufindi-Quito petrol ürünleri boru hattının kapatılması gerekiyordu.

Ekvador'un geçen yıl iki And boru hattının kapanmasından bu yana petrol sözleşmelerine ilişkin üçüncü mücbir sebep, eski OPEC üyesinde yıllarca süren durgun üretimin üstesinden gelmeyi ve günde yaklaşık 1 milyon varile iki kattan fazla üretim yapmayı hedefleyen Başkan Guillermo Lasso'ya bir darbe indirdi.

Yakınlardaki Coca-Codo Sinclair hidroelektrik santralinin 2016 sonlarında açılışından bu yana boru hattı altyapısının yakınındaki nehir erozyonu hızlandı. Nisan 2020'de bir toprak kayması hem ham boru hatlarını kopardı, hem de sızıntıları tetikledi ve yaklaşık %60'lık geçici bir üretim kesintisine neden oldu.

ABD Ordusu Mühendisler Birliği de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar, agresif erozyondan kaynaklanan hasarı yavaşlatmak için bir çözüm bulmaya çalışıyor.

Petroecuador, petrolün taşınamaması ve sınırlı depolama alanına sahip olması nedeniyle birçok alanda üretimi durdurmaya başladı. Şirket, SOTE olarak bilinen Trans-Ekvador boru hattının sahibiyken, OCP olarak bilinen diğer hat, bir petrol şirketleri konsorsiyumuna aittir.

Petrol pompalamanın yeniden başlamasını sağlamak için acil durum baypasları yapım aşamasındadır. Açıklamaya göre, Petroecuador şu anda iç piyasaya arz için yeterli yakıt stoğuna sahip.

Petrol ve madencilik düzenleyicisine göre, 9 Aralık itibariyle ülkenin ham üretimi günde 482.000 varildi. Ekvador, Ekim ayında günde yaklaşık 345.000 varil ham petrol ihraç ederken, merkez bankasından elde edilen en son verilere göre günde yaklaşık 112.000 ham petrol ithal etti.

Petrol analiz firması Vortexa'nın tahminlerine göre, ülke Kasım ayında günde yaklaşık 110.000 varil benzin ve dizel ithal etti ve bunların %66'sı ABD'den geldi.

Petroecuador, Aralık ayından itibaren teslim edilmek üzere 11 kargo dizel satın almak için Pazartesi günü bir vadeli ihale verecekti.