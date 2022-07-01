Ekvador Hükümeti ve Yerli Liderler Protestoları Sona Erdirmek İçin Anlaşmaya Vardı

Ekvador hükümeti ve Yerli protesto liderleri, Haziran ortasından bu yana Güney Amerika ulusunun bazı kısımlarını felç eden kitlesel gösterileri sona erdirmek için bir anlaşmaya vardılar .

Yerli örgüt CONAIE liderliğindeki protestolar, yükselen yakıt fiyatları ve artan yaşam maliyetleri ile sağcı Başkan Guillermo Lasso yönetiminin sosyoekonomik politikalarına yönelik öfkenin ortasında 13 Haziran'da başladı.

Akaryakıt fiyatlarında indirim ve diğer tavizleri içeren anlaşma Perşembe günü Bakan Francisco Jimenez, Yerli lider Leonidas Iza ve arabuluculuk yapan Piskoposluk Konferansı başkanı Monsenyör Luis Cabrera tarafından imzalandı.

İza, imzanın ardından protestoyu “durduracağız” dedi.

Anlaşma, benzin fiyatlarının galon başına 15 sent azalarak 2,40 dolara düşeceğini ve dizel fiyatlarının da aynı miktarı galon başına 1,90 dolardan 1,75 dolara gerileyeceğini belirtti.

Ayrıca petrol arama alanlarının genişletilmesine sınırlamalar getiriyor ve korunan alanlarda, milli parklarda ve su kaynaklarında madencilik faaliyetini yasaklıyor.

Anlaşma aynı zamanda “seferberliklerin durdurulmasını ve [göstericilerin] protestoya katılmak için geldikleri topraklara kademeli olarak geri dönmesini” sağlıyor.

Cabrera, “Toplumsal barış ancak, umarım yakında, marjinal topluluklara özel önem verilerek, ancak her zaman herkesin haklarına saygı duyularak diyalog yoluyla elde edilebilecektir” dedi.

Hükümetin Yerli grubun taleplerine çözümler sunmak için artık 90 günü var.

Lasso , Perşembe öğleden sonra, “Hepimizin arzu ettiği en yüksek değere ulaştık: ülkemizde barış” diye tweet attı.

"Grev bitti. Şimdi bu barışı ilerlemeye, refaha ve herkes için fırsatlara dönüştürme görevine birlikte başlıyoruz” dedi.

Başkent Quito'nun bazı bölgelerini ve protestocuların lastikleri yakması ve hükümet müdahalesini talep etmek için yolları kapatmasıyla diğer bölgeleri felç eden gösterilere tahmini 14.000 Ekvadorlu katıldı.

Özellikle şiddetli bir COVID-19 kriziyle geçen birkaç yıldan sonra, yükselen enflasyon ve işsizlik birçok insanı protestolara katılmaya zorladı. Göstericiler yakıt maliyetlerinde kesintiye ek olarak, iş, gıda fiyatları kontrolleri ve sağlık ve eğitime daha fazla kamu harcaması çağrısında bulundular.

Güvenlik güçleriyle çatışmalarda beş sivil ve bir asker öldü, yüzlerce kişi yaralandı ve yaklaşık 150 kişi tutuklandı. İnsan hakları grupları ayrıca yetkililerin protestolar üzerindeki baskısına ilişkin endişelerini de dile getirmişti.