Ekvador Hapishanelerinde Neler Oluyor?

Rakip çeteler arasındaki bir dizi şiddetli isyan, yetkililerin kan dökülmesini durdurmanın yollarını bulmaya çalışmasına neden olduğu için, bu yıl Ekvador hapishanelerinde 300'den fazla kişi öldürüldü.

En son isyan, geçen hafta, kıyı kenti Guayaquil'deki bir tesis olan Penitenciaria del Litoral'ın beton duvarlarının arkasında, bir aydan biraz daha uzun bir süre sonra, ülkenin en ölümcül olan aynı tesiste 119 kişinin -tümü mahkûmların- öldürülmesinden sonra gerçekleşti.

Aile üyeleri, Ekvador hükümetini olağanüstü hal ilan etmeye ve hapishaneyi güçlendirmek için yüzlerce polis memuru göndermeye sevk eden Eylül ayında Litoral'deki cinayetlerden bu yana giderek daha fazla endişe duyuyor.

Sevdiklerinin tesis içinde sürekli bir şiddet tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, patlamalar ve silah seslerinin de yerleşkenin dışından düzenli olarak görülebildiğini ve duyulabildiğini söylüyorlar. Geçen hafta, bazı mahkumların diğerlerine işkence ettiğini gösteren videolar ortaya çıktı. Birkaç yerel medya kuruluşu, görüntülerin mahkûmların ailelerine, sevdiklerinin güvenliği karşılığında para karşılığı şantaj yapmak üzere gönderildiğini bildirdi.

Guayaquil'deki İnsan Hakları Savunma Komitesi direktörü Billy Navarrete, Litoral mahkûmların ailelerinin hem hapishanede olanlardan hem de tesisi kontrol eden suç gruplarından "tamamen dehşete düştüğünü" söyledi.

Navarrete, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, bu grupların hapishane dışında ağları olduğunu ve ailelerin de onları doğrudan riske attığını söylediğini söyledi.

Oğlu şu anda Guayaquil'de parmaklıklar ardında tutulan bir anne, "Durum zor" dedi. Silahlı gruplardan intikam alma korkusu nedeniyle hem kendisinin hem de oğlunun isminin açıklanmaması koşuluyla Al Jazeera ile görüştü.

Bir telefon görüşmesinde “Hepimiz aynı sebepten dolayı acı çekiyoruz” dedi. Guayaquil'deki diğer tüm annelerin dediği gibi, [yetkililer] bilgi vermiyor, hiçbir şey bilmiyoruz, hiçbir şeye erişimimiz yok."

Ekvador'daki güvenlik uzmanları, Ekvador'un en büyüğü Los Choneros ve ayrıca Lagartos, Tiguerones, Lobos, Chone Killers, Fatales, Netas, Aguilas, Fantasmas ve Cubanos dahil olmak üzere ülkenin hapishanelerini kontrol eden 11 silahlı grup belirledi.

Bu gruplar, Ekvador uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya giden uyuşturucular için bir geçiş merkezi olduğu için, hapishanelerin içinde ve dışında güç için savaşıyor ve kokain yollarının kontrolünü arıyor.

Ekvador hapishanelerinde şiddet, 2019'da El Cubano takma adıyla bilinen Los Cubanos liderinin başka bir Guayaquil hapishanesinde öldürülmesiyle arttı. Ardından, Aralık 2020'de Los Choneros'un lideri, takma adı Rasquina, hapishaneden serbest bırakıldıktan sonra kıyı kenti Manta'da halka açık bir şekilde öldürüldü. Ülkenin güvenlik uzmanlarına göre, her iki olay da liderlik ve bölge üzerinde bir dizi bölge savaşına yol açtı.

Ancak Ekvador'un hapishane sistemini 30 yıldan fazla bir süredir izleyen Navarrete, şiddetteki mevcut artış yıllardır sürerken, meselenin yalnızca "çete savaşına indirgenmemesi" gerektiğini söyledi.