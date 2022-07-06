Ekvador Guillermo Lasso Dört Kabine İstifasını Kabul Etti

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Ekonomi ve Maliye Bakanı Simon Cueva ve Sağlık Bakanı Ximena Garzon da dahil olmak üzere dört bakanın istifalarını kabul etti .

Lasso, Salı günü yayınlanan ve yerine geçenlerin günün ilerleyen saatlerinde belirleneceğini belirten bir açıklamada, eski bakanlara "sadık ve değerli hizmetleri" için teşekkür etti.

İstifalar , Ekvador'da iki haftadan fazla süren protestoların en az sekiz kişinin ölümüne yol açmasının ve ülkenin ana gelir kaynağı olan petrol endüstrisini ciddi şekilde etkilemesinin ardından geldi.

Başkent Quito'nun bazı bölgelerini felç eden, birçok protestocunun lastik yaktığı ve ana caddeleri kapattığı gösterilere on binlerce Ekvadorlu katılmıştı.

İnsan hakları grupları , güvenlik güçlerinin gösterileri bastırmak için aşırı güç ve keyfi gözaltılar kullandığına dair endişelerini dile getirdi.

Hükümet, geçen hafta sonlarında akaryakıt sübvansiyonu ve petrol ve madencilik endüstrilerinin daha da genişlemesine son verilmesini talep eden Yerli protesto liderleriyle gösterileri sona erdirmek için bir anlaşmaya vardı.

Ekvador Kamu Yönetimi Bakanı Ivan Correa, Pazartesi günü yerel televizyon kuruluşu Teleamazonas ile yaptığı röportajda Cueva'nın yakında ayrılacağını açıkladı ve başka değişikliklerin de geleceğini ekledi.

Correa, kabinede yapılan değişikliklerin Ekvador'da ilerlemek ve "boru hattında kalan birçok şeyi" yürütmek için "gerekli" olduğunu söyledi.

Gelişme ayrıca, Lasso'nun Haziran ayı sonlarında muhalefet milletvekillerinin görevden alma girişiminden kurtulmasının ardından geldi. Önerge, Kongre'de gerekli olan 92 oydan sadece 80'ini topladı.

Televizyonda yayınlanan röportajda Correa, Lasso'nun görevden alınmamasının seçmenlerin çoğunluğunun "demokratik olarak seçilmiş" bir hükümeti değiştirmek istemediğini gösterdiğini söyledi, ancak "vatandaşların cumhurbaşkanından çok şey beklediği" konusunda uyardı.

Hükümet, Lasso'nun Ekvador'un yüksek öğrenim, bilim, teknoloji ve yenilik sekreteri Alejandro Ribadeneira'nın yanı sıra ulaştırma bakanı Marcelo Cabrera'nın istifasını da kabul ettiğini söyledi.

Yerel basında Garzon, Lasso'ya "ülkeye hizmet etme fırsatı için" teşekkür ettiği ve "COVID-19 salgınının yönetimine katkıda bulunmaktan gurur duyduğunu" söylediği bir mektupta istifa ettiğini bildirdi.

Yerli liderlerle varılan anlaşma, petrol fiyatlarının düşürülmesini içeriyor, petrol arama alanlarının genişletilmesine sınırlar koyuyor ve korunan alanlarda, milli parklarda ve su kaynaklarında madencilik faaliyetini yasaklıyor.

Hükümetin Yerli grupların taleplerine çözümler sunmak için 90 günü var.