Ekrem Karakaya Kimdir, Neden ve Nasıl Öldü? Konya'da Doktor Dehşeti!

Hacı Mehmet Akçay isimli bir şahıs tarafından geçtiğimiz gün Konya Şehir Hastanesi'nde vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erdem Karakaya gündemde yer aldı ve üzücü haber ile Türkiye'yi yasa boğdu. Korkunç saldırı sonrasında Hacı Mehmet Akçay isimli şahsın intihar ettiği öğrenirken Kardiyoloji Uzmanı Doktor Erdem Karakaya'nın da kim olduğu merak edildi. Peki Konya'da vahşete kurban giden Doktor Ekrem Karakaya kaç yaşındaydı ve nereli?

Sosyal medya hesaplarında kan donduran olay ardından başta Fahrettin Koca olmak üzere çok sayıda başsağlığı mesajları iletildi. Yunak Devlet Hastanesi'nde Hacı Mehmet Akçay'nın güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Sizler için haberimizin devamında Doktor Erdem Karakaya cinayeti hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri detaylı bir şekilde yazdık.

Türkiye yasa boğan olayda Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay tarafından katledilmişti. Silahlı şahıs Akçay tarafından ağır yaralanan Karakaya, kardiyoloji uzmanı olarak görevini icra ediyordu. Daha sonra doktorun gerçekleşen bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği yönünde bilgileri ulaşıldı. Vatandaşlar Konya'da yaşanan ve kan donduran olay sonrasında “Doktor Ekrem Karakaya kimdir, nasıl ve neden öldü, nereliydi, kaç yaşındaydı?” gibi soruları araştırmaya başladı. Konya şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Doktor Ekrem Karakaya yaşanan acı olay hakkında detaylı bilgiler haberiniz devamında yer almaktadır.

Poliklinikte 39 yaşındaki Hacı Mehmet Akçay tarafından vurularak öldürülen kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapmaktaydı. Saldırgan daha sonra aynı sırayla kafasına ateş etti fakat yapılan bütün mücadelelere rağmen her iki isim de hayatını kaybetti.

Saldırgan Annesinin Ölümünden Karakaya’yı Sorumlu Tutmuş!

Acı olay hakkında edinilen son bilgilere göre silahlı saldırgan olan Hacı Mehmet Akçay'ın bir ay önce hayatını kaybeden annesinin ölümünden Doktor Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu bilgisine ulaşıldı. Meydana gelen korkunç olay saat 14.20 sıralarında Merkez Karatay ilçesinde yer alan Konya şehir Hastanesi'nde yaşanmıştı.

Başarılı Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya poliklinikte muayene yapıyordu ve o sırada Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay odaya girerek silahla kendisine ateş etmişti. Daha sonra aynı silah ile saldırgan Akçay'ın da başına ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Akçay ile Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın ilk müdahalesinin hastane personeli tarafından yapıldığı öğrenilirken daha sonra her iki ismin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bir ay önce anjiyo olan annesini kaybeden katil zanlısı Hacı Mehmet Akçay'ın annesinin ölümünden Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’yı sorumlu tuttu bilgisine ulaşıldı ve bu sebeple korkunç olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Şehir Hastanesi'nde meydana gelen acı olayda klinikte ateş edilerek öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı. Bunun yanı sıra Karakaya'yı öldürmesi ardından Yunak Devlet Hastanesi'nde görevli olan Hacı Mehmet Akçay'ın saldırıda kullandığı tabanca da inceleme altına alındı. Söz konusu tabancanın kendi ismine taşıma ruhsatlı olduğu yönünde bilgilere ulaşıldı. Yaşanan üzücü olayı ardından Konya Valisi Vahdettin Özkan gündemde yer alan konuyu takip ettiklerini ifade ederek saldırıya uğrayan Doktor Karakaya ve saldırganın yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini ifade etti.