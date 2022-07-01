Ekonomistler, Roe v Wade'in Sonunun En Çok Yoksul Kadınlara Zarar Vereceği Konusunda Uyarıyor

Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi'nin, kadınların kürtaj hakkını tanıyan yaklaşık 50 yıllık dönüm noktası niteliğindeki karar olan Roe v Wade'i bozmasının yüksek bir ekonomik maliyeti olacağı konusunda uyarırken, bazı ekonomistler diğer uzmanlar ve kürtaj karşıtı savunucular daha yüksek doğurganlığın olduğunu savunuyorlar. Faiz oranları ekonomiye olumlu yansıyacaktır.

Muhafazakarların çoğunlukta olduğu yüksek mahkeme geçen Cuma günü 6'ya 3 oyla ABD Anayasasının "kürtaj hakkı vermediğine" karar vererek "kürtajı düzenleme yetkisinin halka ve onların seçilmiş temsilcilerine verildiğine" karar verdi.

Ekonomi Politikası Enstitüsü kararı takiben, kararın kürtaj yasaklarının yürürlüğe girme olasılığının en yüksek olduğu ve insanların zaten daha düşük ücretlerle ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimle karşı karşıya olduğu 26 eyalette ekonomik acıya neden olacağı konusunda uyardı .

Ekonomistler Al Jazeera, kürtaj erişimindeki devlet düzeyindeki sınırlamaların ekonomik zorluklara neden olacağını ve kadınların finansal potansiyelini kısıtlayacağını savunarak bu endişeyi yineledi.

Texas A&M Üniversitesi'nde ekonomi profesörü Jason Lindo, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, bazı kadınlar eyalet dışına kürtaj yaptırmak için seyahat edebilecekken, diğerleri için maliyet “mali açıdan felaket” olacak.

Lindo, genç kadınların ve beyaz olmayan kadınların eğitim kazanımları ve erken kariyer yatırımları üzerindeki olumsuz etkilerden orantısız bir şekilde etkileneceğini ve bunun da ırksal ve etnik eşitsizlikleri şiddetlendireceğini de sözlerine ekledi.

“Bu kadınlar ekonomik olarak acı çekecek” dedi.

Washington DC merkezli kar amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olan Kadın Politikaları Araştırma Enstitüsü'ne ( IWPR) göre, eyalet düzeyinde kürtaj kısıtlamaları yıllık 105 milyar ABD dolarına mal oluyor.

IWPR, eyalet düzeyindeki kürtaj kısıtlamalarının işgücüne katılım ve kazanç düzeylerini azalttığını ve 15 ila 44 yaş arası kadınlar arasında işten ayrılma ve işten ayrılma süresini artırdığını tespit etti.

Ulusal ölçekte, eyalet düzeyindeki tüm kürtaj kısıtlamaları kaldırılırsa, IWPR'nin analizi, 15 ila 44 yaşları arasındaki ek 505.000 kadının işgücüne gireceğini ve yılda yaklaşık 3 milyar dolar kazanacağını tahmin ediyor. Araştırma kuruluşuna göre, ABD ulusal gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) yaklaşık yüzde 0,5 tırmanacak.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Mayıs ayında, Roe v Wade'i devirmenin ekonomik sonuçları konusunda uyardı ve Senato Bankacılık Komitesi'ne kısıtlayıcı üreme haklarının kadınları onlarca yıl geriye götüreceğini söyledi.

Yellen milletvekillerine, "Kadınların ne zaman ve çocuk sahibi olup olmama konusunda karar verme hakkının ortadan kaldırılmasının ekonomi üzerinde çok zararlı etkileri olacağına inanıyorum" dedi.