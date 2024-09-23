HSBC Ekonomisti Melis Metiner, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı sonrası değerlendirmelerde bulundu. TCMB, beklentilere paralel olarak faizi yüzde 50 seviyesinde tutarken, Metiner bu yıl için faiz değişikliği beklemediklerini açıkladı. Yılın son çeyreğinde olası faiz indirimleriyle ilgili risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

Metiner, enflasyon konusunda temkinli bir yaklaşım sergilendiğini vurguladı ve hizmet enflasyonunda sınırlı bir iyileşme gözlemlendiğini belirtti. Bu çerçevede, 2025 yılında bir gevşeme döngüsünün başlamasını beklediklerini kaydetti. TCMB’nin 2025’in ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 42,5’e, ikinci çeyrekte ise yüzde 36,5’e indirmesini öngörüyor.

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel ise TCMB'nin Kasım ayında faiz indirimlerine başlayabileceğini ifade etti. Ergüzel, bankanın daha dengeli bir açıklama yaptığını belirterek, faiz indirimlerinin 2024’ün Kasım ayında başlayabileceğini öngördü. Ayrıca, 2025 yılına kadar her toplantıda 250 baz puanlık indirimler yaparak politika faizinin yüzde 25’e çekileceğini tahmin etti.

Her iki ekonomistin görüşleri, TCMB'nin gelecekteki faiz politikalarının şekillenmesinde farklı senaryoların olduğunu ortaya koyuyor.