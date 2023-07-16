Ekonominin önemli isimlerinden Selçuk Geçer, dolar kuru ve vergi politikalarının piyasaya etkisi üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası’nın dolar kuru tahminleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Geçer, yeni yıl sonu tahmininin 30 TL'nin üzerine çıkacağını ifade etti. Ekonomistin bu öngörüsü, piyasaların ve yatırımcıların dikkatini çekti.

Geçer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Dolar kuru serbest bırakılmalı. Bu sayede dolar kuru gerçek değerini bulacak ve yabancı yatırımcılar Türkiye piyasasına daha fazla ilgi gösterecek" dedi. Dolar kurunun önümüzdeki aylarda 30 TL'yi geçeceği tahmininde bulunarak, bu durumun yatırımcılar için yeni fırsatlar oluşturacağını belirtti.

Geçer, bir sonraki paylaşımında ise “Merkez Bankası'nın 12 ay sonraki dolar beklentisi 31 lira" ifadesini kullanarak, piyasanın bu duruma nasıl tepki vereceğini beklediğini dile getirdi.

Geçer ayrıca, bankalardaki döviz hesaplarına yönelik vergi getirilme olasılığı üzerine de uyarılarda bulundu. Ekonomist, "Eğer vergi uygulaması gelirse, bu durum kayıt dışı ekonomiyi artırabilir ve vatandaşların parasını bankadan çekip yastık altına koymasına sebep olabilir. Bu durum ise piyasa ile banka arasındaki döviz kurları makasını açabilir" şeklinde konuştu.

Geçer, bir vergi artışı durumunda, Kapalıçarşı’da dövizin daha yüksek fiyatlarla işlem görebileceğini, bankaların ise daha uygun fiyatlar sunabileceğini belirtti. Bu durumun ise bankaların döviz alabilmek için daha yüksek teklifler sunmasına ve piyasalarla bankalar arasındaki kur farkının artmasına sebep olacağını vurguladı.

Selçuk Geçer'in bu açıklamaları, döviz kuru ve vergi politikalarının piyasa dinamikleri üzerinde ne gibi etkileri olabileceği konusunda önemli bir perspektif sunuyor.