Ziraat ve İş Bankası'ndan 40 Bin TL'ye Konut, 35 Bin TL'ye Araba

Bankalar cazip fiyatlarla ev ve araba satışı yapıyor. Yapılan yeni duyuruda Ziraat Bankası 37 bin TL'den başlayan cazip fiyatlarla ev satışı sunarken, İş Bankası 40.000 TL’den başlayan fiyatlarla ev satışı yapıyor. Satılacak olan gayrimenkuller, bankaların kendine ait olan gayrimenkul kapsamında satışa sunulacak, gayrimenkuller ihale ve açık artırma usulü ile satışa çıkartılıyor. Satışa çıkartılan evlerin listesi dönem dönem yenilensede neredeyse bütün illerde daire satışı bulmak mümkün, gayrimenkul dışında araç satışı yapan bankalar da mevcut özel ve kamu bankaları bu konuda yetkin konumda. Bankalar tarafından satışa çıkartılan gayrimenkuller adına belirlenmiş olan bedeller üzerinden açık arttırmaya dahil olan vatandaşlar çok ucuz fiyatlara ev ve araba satın alabiliyorlar. bankalar tarafından satışa sunulan dairelerden bir çoğu boş dairelerden oluşmakta.

Gayrimenkul veya Araç Satışı Nasıl Gerçekleştirilir?

Bankalardan araç veya gayrimenkul satın almak isteyen vatandaşlar öncelikle banka tarafından yayınlanan ilanları takip etmesi gerekmektedir. İlana çıkan araç veya evlerden sizin için uygun olan var ise eğer, ilanda bulunan araç veya evin hangi şubeyle ilişkili olduğunu öğrenebilir ve mesai saatleri içinde beğendiğiniz gayrimenkul ya da aracı görmeye gidebilirsiniz. Daha sonrasında ise ihale süreci dahil olmanız gerekmektedir.

Banka ilanlarında, çok uyguna ev ve araba satışları bulmak mümkün İş Bankası'ndan 40.000 TL'ye ev alabilirken Ziraat Bankası'ndan ise 37 bin TL'ye araba alma şansını yakalayabilirsiniz.

Eğer beğendiğiniz ev veya arabanın sizin olmasını istiyor iseniz banka şubelerine giderek bizzat başvuru yapmanız gerekmektedir. Eğer bankaya gidemeyeceksiniz internet bankacılığı üzerinden ihale sürecine dahil olabilirsiniz, ihale sürecine dahil olup çok uygun fiyata ev ve araba sahibi olabilirsiniz. ihaleye katılan vatandaşlar geçici teminat bedel ödeyip teklif vermesi gerekmektedir teklifim en son sizde kamus durumunda ev veya araba sahibi olabilirsiniz .

