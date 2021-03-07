Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank’a Kredi Borcu Olanlara Müjde! Ertelendi İşte Şartlar

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan borçlulara müjdeli haber sonunda geldi! Yayınlanan son düzenleme ile birlikte bu 3 büyük kamu bankasına kredi borcu bulunan vatandaşlar rahat nefes alacak! Malum pandemi sürecinde ekonomik açıdan zorluk yaşayan vatandaşlar, Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan düşük faizli kredi paketlerinden yararlanmış ve %1’in de altında konut – taşıt – ihtiyaç kredileri kullanmışlardı. Bu kredi paketlerinde düşük faiz imkanının yanı sıra geri ödemesiz dönem de bulunuyordu. Ancak 2021 Mart ayı itibariyle, geri ödemeler başladı ve vatandaş bu süreçte pandeminin ekonomik etkilerinin devam etmesinden ötürü zorluklar yaşadığı için geri ödemeler konusunda sıkıntı yaşamaya devam ediyordu. İşte bu gelen son dakika müjdesiyle 3 Kamu bankasına borcu olan vatandaşlar sevindi!

Halkbank’tan Sevindiren Müjde! Kredi Borçları Ertelendi

Üç büyük kamu bankası arasında yer alan Halkbank’tan müşterilerini sevindiren haber geldi. Halkbank’a kredi borcu bulunanların borçlarında erteleme ve uzatma imkanı getirildi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için Halkbank’tan düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanları da hayata geçirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce açıkladığı müjde çerçevesinde, Koronavirüs pandemisi sürecinde ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan ve maddi darlık içine giren işyerlerinde çalışan vatandaşların 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 tarihlerinde vadesi bitecek kredi taksit borçlarının, taksit sayısı değişmeksizin vadelere bölünerek ertelenmesine karar verildi.

Kredi borç erteleme ile ilgili işverenlerden, erteleme süresince yanlarında çalışan işçileri işten çıkarmayacakları istihdamı azaltmayacakları yönünde taahhütte alınacak. Eğer ki işveren işçi çıkarma yoluna gitmişse erteleme imkanından faydalanamayacak.

Kredi Erteleme İmkanı Geri Getirilecek

Pandeminin ilk dönemlerinde verilen düşük faizli ve 3 ila 6 ay geri ödemesiz dönemli kredi paketlerinde yeni bir kredi borcu erteleme imkanının getirilmesi planlanıyor. Geri ödemesiz dönemlerin sona ermesine karşın borçlarını ödemekte zorluk yaşamaya devam eden vatandaşlar da bu konuda taleplerini her türlü platformda ses çıkararak iletiyorlar. Şuan için konuyla ilgili Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’ndan müjdeli bir haber gelmese de kısa süre içerisinde yeni bir destek paketinin açıklanmasıyla kamu bankaları öncülüğünde borç erteleme fırsatının sağlanması bekleniyor.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kısa sürede açıklama yaparak ekonomide yeni destek paketinin ayrıntılarını vatandaşlarla paylaşacağı öğrenildi. Bu çerçevede vatandaşa nefes aldıracak yeni bir borç erteleme metodu da masanın gündeminde olacak.

Düşük Faizle Yeni Kredi İmkanı

Devletten Koronavirüs pandemisi nedeniyle ağır dönen ekonomi çarklarını harekete geçirecek yeni bir kredi destek paketi daha bekleniyor. Bu çerçevede, Koronavirüs pandemisinin ilk dönemlerinde kamu bankaları öncülüğünde hayata geçirilen düşük faizli kredilere benzer yeni kredi destek paketleri devreye girebilir. Aylık 100 TL taksitle 3 bin, 5 bin ve 10 bin TL tutarında, uzun vadeli ve ve düşük faizli kredi paketlerinin yeniden hayata geçirilmesi ekonomide hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürecek. 60 aya kadar vadeli ihtiyaç kredileri, özellikle dar gelirli aileleri memun edecek ve kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını gidererek en azından temel ihtiyaçlarını karşılama noktasında büyük bir imkan sağlayacak.

Konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmese de sosyal hayatta normalleşme adımlarıyla birlikte ekonomide de normalleşme adımlarının kısa sürede açıklanacağı düşünülüyor. Bu şekilde kısa süre içinde Kamu bankaları da kredi paketleriyle ilgili müjdeli haberleri kısa sürede paylaşabilir.