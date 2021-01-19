Ziraat Bankasından Teminatsız Kefilsiz İhtiyaç Kredisi Başladı!

Vatandaşlarımızın korona virüs salgını ile birlikte krediye olan ihtiyaçları git gide artmaya başladı. Fakat kredi faiz oranları her geçen gün yükseliyor. Ocak ayında da yine beklentiler Merkez Bankasının faiz kararın da artırımına gitmesi yönünde. Hal böyle olunca vatandaşlarımız içinde cazip fırsatları krediler daha ön plana çıkıyor. Cazip fırsatlardan biri de kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası tarafından sunuldu! vatandaşlarımız piyasa koşullarına göre uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaçlarını ertelemek zorunda değiller! İşte krediye dair tüm detaylar haberimizde...

KREDİ ÖZELLİKLERİ

Vatandaşlarımız kamu bankası Ziraat tarafından tüm ihtiyaçlarında kullanabilecekleri fırsatlar tanınıyor. Başvuru ise oldukça kolay ve hızlı! Aynı zaman da vatandaşlarımız diledikleri ödeme seçeneğine de mevcutlar! Sabit ödeme dahil!

​​​​​Özellikler

Kredinin en büyük özelliği ise şüphesiz vatandaşlarımızın hiçbir teminat alınmaması. Yani vatandaşlarımız ne arabalarını ne de evlerine teminat olarak göstermek zorunda değiller! Ziraat Bankası bu kolaylığı ile birçok vatandaşımızın yardımına koşuyor!

Esnek ödeme ile vatandaşlarımız ister azalan taksitli ya da artan taksitli ödeyebilir. Sabit ödeme ya da balon ödemeler de yapabilir.

36 aya kadar vade imkânı sunulur

Vatandaşlarımızdan hiçbir teminat alınmaz

Ayrıca vatandaşlarımıza hayat sigortası ürünü sunulur

Vatandaşlarımız internet bankacılığı ya da mobil şubeden başvurabilecekleri gibi şubelerden de başvuru yapabilirler. İşte gereken evraklar;

Başvuru formu

Vatandaşlarımızdan nüfus cüdanı ya da sürücü belgesi, pasaport talep edilir

Gelir belgesi istenir

Ekstra evrak talep edebilir

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Vatandaşlarımız için ayrıca örnek bir ödeme tablosu da hazırladık. İşte ayrıntılar;

36 ay vade ve yüzde 1,64 faiz oranı ile 50 bin Türk lirası kredi kullanılması halinde ise ödenecek taksit tutarı 1.951,58 TL, kredinin yıllık maliyet oranı yüzde 26,8352 ve toplam geri ödenecek tutar ise 70,256,88 TL olarak belirlenmiş.

36 ay vade ve yüzde 1,64 faiz oranı ile 100 bin Türk lirası kredi kullanılması halinde ise ödenecek taksit tutarı 3.903,15 TL, kredinin yıllık maliyet oranı yüzde 26,8352 ve toplam geri ödenecek tutar ise 111.353,4 TL olarak belirlenmiş.