Ziraat Bankası’ndan “Birleştiren İhtiyaç Kredisi”

İstanbul, 4 Şubat () - Ziraat Bankası, kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşterilerine kolaylık sağlamak için, “Birleştiren İhtiyaç Kredisi” uygulamasını başlattı.

Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, uygulama, Ziraat Bankası’na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çekenleri de kapsayacak.

Birleştiren İhtiyaç Kredisi, bireysel müşterilere, Ziraat Bankası ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını; gelirlerine uygun ödeme planı altında, uygun koşullarda birleştirme imkânı sunuyor.

Ziraat Bankası, Birleştiren İhtiyaç Kredisini; 24 aya kadar aylık yüzde 1.10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranlarıyla müşterilerine sunmakta.

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle nakit avans kullanılması veya kredi kartı harcaması nedeniyle kart borcu ödeme güçlüğü yaşayan veya gecikmede olan kişiler üzerindeki anapara ve faiz yükü Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azaltılarak uygun vade seçenekleri ile kredi kartı borçları ödenebilir hale getirilecek.