Ziraat Bankası’ndan 84 Ay Vadeli Faizsiz 150 Bin TL Destek Kredisi!

Salgın döneminde birçok vatandaşımız işini kaybetmiş ve zor anlar yaşamıştı. Hayatın her anlamda durduğu bu dönemde devam eden tek şey tarım ve hayvancılık olmuştu. Tarım ve hayvancılıkta durmak bir yana ne kadar önemli olduğu bizler için bir kez daha anlaşılmıştı.

Çiftçinin, vatandaşın ve halkın her zaman yanında olan Ziraat Bankası’ndan ise tarım ve hayvancılığı desteklemek adına dev bir kampanya daha geldi! Ziraat bankası tarımı ve hayvancılığı desteklemek için 18 ay ödemesiz, 84 ay vadeli faizsiz 150 bin liraya kadar kredi veriyor!

FAİZSİZ 150 BİN TL 18 AY ÖDEMESİZ DÖNEM TOPLAM 84 AY VADE

Ziraat Bankası yeni kampanyası Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi adı altında çiftçimize, tarıma ve hayvancılığa destek sunuyor.

Özellikle son zamanlarda köyden şehirlere olan göçler tekrardan artışa geçti. Kamu Bankası da büyük darbe alan hayvancılık ve tarım için yeni bir kredi kampanyası başlattı.

Proje kapsamında banka küçükbaş hayvan işletmelerinde dişi hayvan varlığını en az 100 başa ulaştırmak,sürdürülebilir hayvancılık sağlamak, üretimi arttırmak, kırmızı et üretiminde artış ve yerel teşviki kazandırmak için yeni kampanyasıyla üreticiye 150 bin liraya kadar faizsiz şekilde destek sunuyor.

FAİSİZ KREDİDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kamu bankalarından Ziraat’ın sunduğu bu kampanyadan ise birçok vatandaşımız yararlanabilir. Öncelik olarak ise şu an proje Ağrı, Aksaray, Çorum, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Burdur,Kırıkkale, Edirne,Kırklareli, Mersin, Uşak, Tokat, Gaziantep, Karaman, Samsun ve Sivas illerindeki vatandaşlarımıza sunuldu. Fakat diğer bölgelerdeki vatandaşlarımız da krediye başvurabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI

84 ay vadeli 18 ay ödemesiz faizsiz kredi desteğine vatandaşlarımızdan rekor talep geldi. Geri ödemesinde de oldukça kolaylık sağlanan kredi bir de faizsiz olunca vatandaşlarımızın yüzleri güldü. Kampanyaya başvuru koşulları ise şu şekilde;

18 yaşını doldurmak

7 Ekim 2020 tarihi itibariyle küçükbaş hayvancılıkla ilgilenmek ya da öncesinden yapmış olmak

Alınacak küçükbaş hayvanlarla birlikte işletmedeki hayvan sayısının 100’den az olmaması

Proje kapsamında vatandaşlarımızın dişi hayvanları ve toplam hayvan sayısını 100’den aşağı indirmemesi

İşletmenin olduğu köyde ikametgâh ediyor olmak

Küçükbaş hayvancılığa elverişli ağıl sahibi olmak

Üretici ya meradan yararlanıyor olmalı ya da hayvanların ihtiyaç duyduğu kaba yem ihtiyacının %50’sini ya almalı ya da üretiyor olmalı

Ayrıca vatandaşlarımızın proje kapsamında alacakları hayvanların, kendi işletmesi ya da birinci dereceden akrabalarından alınmamış olması gerekir

FAİZSİZ 150 BİN TL KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Salgın döneminde devletimizin desteklerini arttırdığı çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza sunulan bu kampanya içinde belirli tarihler verildi. Kampanya için ilk etap başvuruları 7 Ekim 2020 itibariyle başlamıştı. Hala daha da başvurular devam etmekte.

Ziraat bankası tarafından yapılan açıklamaya göre ise şu anlık kampanyanın son başvuru tarihi 7 Ekim 2021. Kampanyanın uzatılma ihtimali de bulunmakta. Fakat yine de bizim önerimiz vatandaşlarımızın eğer bu destekten yararlanmayı düşünüyorlarsa başvuru tarihleri içinde krediye talepte bulunmaları. Başvurular ise Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaktadır.