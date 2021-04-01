Ziraat Bankası’nda İhtiyaç, Taşıt, Konut Kredisi Faizleri Düştü Mevduat Hesabı Faizleri Yükseldi

Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi faiz oranlarında indirim yaptığını açıkladı. Nakit ihtiyacı olan, ev veya araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar için harika bir fırsat doğdu. Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabı olan vatandaşlara da müjdeli haber geldi. Bankada parası olan vatandaşların 32 günlük kazanç miktarının yükseldiği duyuruldu.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ

Ziraat Bankası’nın faiz oranlarını düşürdüğü ilk kredi türü taşıt kredisi oldu. Banka, taşıt kredisi kampanyasının özelliklerini ve güncellenen faiz oranlarını açıkladı.

Vatandaşlar Ziraat Bankası Taşıt Kredisini, 0 km ve en fazla 5 yaşındaki ikinci el taşıtlar için kullanabilecek. 0 ve ikinci el arabaların yanı sıra, ruhsatında hususi olarak kaydedilmiş olan minibüs, kamyonet, pick-up gibi hafif ticari araçlar için de finansman desteği verilecek. Müşteriler, 5.000.000 liraya kadar finansman desteği alabilecek ve kredinin geri ödemelerini 1 aydan 48 aya kadar taksitlendirebilecek. Diğer bankalara kıyasla çok daha uygun faiz oranıyla kredi veren Ziraat Bankası’nın taşıt kredisi için uyguladığı faiz oranı yüzde 1,54’tür. Teminat olarak aracın rehnini alan Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanan vatandaşlara avantajlı hayat sigortası ve kasko ürünleri de sunacak.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Ziraat Bankası’nın sunduğu taşıt kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası’nın internet sitesinden, şubelerden, Ziraat Mobil’den, İnternet Şubesi’nden, Ziraat Bankası ATM’lerinden ve çağrı merkezini arayarak taşıt kredisi başvurularını yapabilirler.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Taşıt kredisi başvurusu yapan vatandaşlardan başvuru esnasında talep edilen bazı belgeler bulunmaktadır.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Başvuru Formu

Taşıt kredisi almak isteyen vatandaşın nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi

Gelir belgesi

Serbest meslek sahibi olan vatandaşlardan, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınmış üyelik belgesi fotokopisi

Tüzel kişiliklerin ortağı olan müşterilerden, ortağı olunan şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi

Kişinin başvuru yapabilmesi için bu belgeleri Ziraat Bankası’na iletmelidir. Banka, bazı durumlarda ek belge talep etme hakkına sahiptir.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

Ziraat Bankası’nın taşıt kredisi kampanyasından yararlanarak 48 ay vade ile 50.000 liralık kredi çeken vatandaşlara aylık yüzde 1,54 faiz oranı sunulacak. Söz konusu krediyi çeken vatandaşın aylık olarak ödemesi gereken taksit tutarı ise 1.580,09 lira olacak.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası, nakit ihtiyacı olan vatandaşların gereksinimlerini karşılamaları için oluşturduğu ihtiyaç kredisinin de faiz oranlarını düşürdü. 36 aya varan vade seçenekleri ile kullanılabilen ihtiyaç kredisinin faiz oranının yüzde 1,54 olduğu açıklandı.Tüketici kredisi olarak da bilinen bu kredide esnek ödeme seçenekleri de sunulmaya başlanacak. Söz konusu krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası şubeleri, internet sitesi, Ziraat Mobil, İnternet Şubesi, Ziraat Bankası ATM’leri ve çağrı merkezi üzerinden hemen başvuru yapabilecek ve kredisi anında hesabına yatacak.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tüketici Kredisi Başvuru Formu

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi

Başvuru yapan vatandaşın çalışma durumuna göre gelir belgesi

ÖRNEK ÖDEME PLANI

Avantajlı faiz oranları sunan Ziraat Bankası’nın ihtiyaç kredisi kampanyası ile 10.000 liralık kredi çeken bir vatandaş, kredisini 36 aya vadelendirirse aylık olarak ödeyeceği taksit tutarı 382,82 lira olacaktır. Söz konusu kredide uygulanacak olan faiz oranı ise yüzde 1,54’tür.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ

Ziraat Bankası son olarak yüksek limite ve uzun vade süresine sahip olan konut kredisinin faiz oranlarını düşürmeye karar verdi. Artık vatandaşlar 120 aya varan vade seçenekleri, yüzde 1,39 faiz oranı ve 500 bin liranın üzerinde kredi limiti ile konut kredisi kullanabilecekler. Kira öder gibi ev sahibi olmanızı sağlayacak olan konut kredisi kampanyası kapsamında, ekspertiz değeri 500 bin lira ve altında olan konutlarınekspertiz değerinin yüzde 90'ı kadar, ekspertiz değeri 500 bin liranın üzerinde olan konutlar için de değerinin yüzde 80'i kadar kredi verilecek.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

Ziraat Bankası’nın sunduğu Konut Kredisi Kampanyası kapsamında 100.000 liralık kredi çeken vatandaşlara uygulanacak olan faiz oranı yüzde 1,39’dur. Kişinin 120 ay vade seçmesi durumunda aylık olarak ödeyeceği taksit tutarı 1.717,75 lira olacaktır.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU

Konut kredisi başvuruları Ziraat Bankası web sitesi üzerinden, Ziraat Bankası Mobil Şube’den, İnternet Şubesinden, ATM’lerden veya çağrı merkezleri üzerinden alınacak. Bunun yanı sıra Ziraat Bankası şubeleri de kredi başvurularını kabul edecek.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Konut Kredisi Başvuru Formu

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi

Gelir belgesi

Kişinin satın almak istediği konuta ait tapu belgesinin fotokopisi

ZİRAAT BANKASI VADELİ TL MEVDUAT HESABI

Bilindiği üzere, 1-730 gün arası Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabı açtırıp parasını bu hesaba yatıran vatandaşlar, belirledikleri vade süresinin sonunda anaparalarının tamamını ve faiz getirisini geri alabiliyor. Vadeli TL mevduat hesabı için de en çok tercih edilen bankalardan biri olan Ziraat Bankası’nda 312 günlük mevduat faizi artış gösterdi. Bu bağlamda, hesabında 30 bin lira para olan vatandaşların net kazancı 425 liraya ulaştı ve vaade sonunda net bakiyeleri 30.425 lira oldu.