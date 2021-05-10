Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 50 bin TL Faizsiz Kredi! Çocuğu olana faizsiz kredi müjdesi

Çocuğu olanlara 50 bin TL Faizsiz destek kredisi detayları belli oldu. Koronavirüs salıgını nedeniyle ekonomi ciddi anlamda zarar görmeye başladı. Pandemi döneminde zorlanan vatandaşlara güzel haber kamu bankalarından geldi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank çocuğu olanlara 50 bin TL Faizsiz destek kredi vereceğini duyurdu.

Kamu Bankaları kolları sıvadı!

Pandemi başladığı günden itibaren kamu bankaları tarafından bir çok yardım geliyordu. 50 bin TL faizsiz kredi için vatandaşlara verilecek olan yeni destek paketi detayları belli oldu. Bu hafta duyurulacak Faizsiz Kredi desteği detayları sizler için ulaştık!

Kimler 50 Bin TL Faizsiz krediden faydalanabilecek?

50 bin TL Faizsiz kredi faydalanmak için "Bankalara borcu olmayan ve düzenli ödeme yapan kişiler, yeterli kredi puanına sahip olan kişiler ve 18 yaşını doldurmamış çocuğu olan kişiler" başta olmak üzere Pandemi döneminde işini kaybeden kişilere Faizsiz kredi desteği verilecek. İşini yapamayacak duruma gelen kişilere verilecek Faizsiz kredi için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank anlaştı.

Özel Bankalarda seferber olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla 50 bin TL Faizsiz kredi imkanı kamu bankaları sonrası özel bankalardan rica edilecek. İlk olarak Akbank, Yapıkredi ve Garanti Bankası Faizsiz kredi için oldukça sıcak olduğu ve anlaşmanın bu hafta yapılması bekleniyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası tarafından verilecek Faizsiz kredi cep telefonu, internet şubesi ve şubelerden başvuru tarihi duyurulur duyurulmaz sizlerle olacak.

Esnaflara yeni destek gelecek!

İşsizliğini ispatlayanlara faizsiz kredi verilirken esnaf içinde yeni destek paketi geliyor. Kapatmayı tam açılma tarihi gelince durdurulucak ve Hibe ve Faizsiz kredi yeni bir duyuru gelecek. Hem esnaf hem vatandaşlar için faizsiz kredi detayları belli olacak. Taşvik, Destek ve faizszi kredi altında tam açılmada bir çok yardım gelecek.