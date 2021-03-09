Ziraat Bankası Uyarıyı Dinledi! Düşük Faizli Dosya Masrafsız İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası, kredi ihtiyacı bulunan vatandaşlara kredi vermeye devam ediyor. Daha önce yapılan hata da ise değişikliğe gidildi, devlet ile anlaşmalı olarak çalışmasını yürüten Ziraat Bankası kredi ihtiyacı bulunan vatandaşlara kredi vermeye devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle birçok vatandaş zor günlerden geçerken, bankalar vatandaşlara maddi anlamda destek sağlıyor. Koronavirüs sürecinde vatandaşlar maddi sıkıntıya düştükçe bankaların yolunu tuttular bu bankalardan biri de devletle anlaşmalı olan Ziraat Bankası oldu. Pandemi döneminde bankalar, vatandaş için kredi faizleri düşük tutmaya özen gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama neticesinde, kredi faizlerini uçuran bankalara dikkat çekilmişti. Merkez Bankası tarafından yapılan uyarıyı dikkate alan bankalardan biride Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası düşük faiz seçeneği ile ilk kredi kampanyasına yayınladı, ihtiyaç kredisi kapsamında bulunan krediye talep oldukça yoğun. Krediye talep şimdiden çok yoğunken diğer bankalarda Merkez Bankasının uyarısını dikkate alarak faizleri bir bir aşağıya çekmeye başladı.

Ziraat Bankası geçtiğimiz günlerde yaşanan olay ile ilgili açıklık getirerek banka müşterilerinin gönlü olmayı hedefliyor. Kredilendirme sırasında Kredi kullanacak kişilerin talepleri dışında az miktarda kredi veren banka, müşterilerine yeni sunmuş oluyor kredi kampanyasına özür mahiyetinde çalışma başlattı. Mağduriyet yaşayan vatandaşlar tekrarla kredi kullanmak için başvuru yapabilecek, yapılan bu başvurular değerlendirmeye alınıp kredi kampanyasına dahil edilmesi plan dahilinde olup vatandaşın nakit ihtiyacı çözülecek. Ziraat Bankası tarafından uygulanacak olan yeni kredi kampanyasında, yüzde 0.69 oranında faiz uygulanırken kredi için uygulanacak olan vade süresi ise 36 ay olacağı yönünde. Üstelik bu krediden faydalanacak olan banka müşterileri, öncesine nazaran ödemiş oldukları dosya masrafını bu sefer kullanıcı oldukları kredi de ödemeyecekler. Dosya masrafının kaldırılması ile birlikte vatandaşlar bir masraftan daha kurtulurken başvuruların ise en kısa zamanda başlayacağı konuşuluyor.