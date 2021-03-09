Ziraat Bankası Uyarıyı Dinledi! Düşük Faizli Dosya Masrafsız İhtiyaç Kredisi

Pandemi döneminde neredeyse her vatandaş ekonomik sıkıntıya düşüp bankaların yolunu tuttu, bazı bankalar faiz miktarlarını yükseltirken bu bankalara Merkez Bankası’ndan uyarı geldi. Ziraat Bankası da bu uyarıyı dikkate alan bankalardan bir oldu.

Ziraat Bankası Uyarıyı Dinledi! Düşük Faizli Dosya Masrafsız İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası,  kredi ihtiyacı bulunan vatandaşlara kredi vermeye devam ediyor.  Daha önce yapılan hata da ise değişikliğe gidildi,  devlet ile anlaşmalı olarak çalışmasını yürüten Ziraat Bankası kredi ihtiyacı bulunan vatandaşlara kredi vermeye devam ediyor.  Koronavirüs sebebiyle birçok vatandaş zor günlerden geçerken,  bankalar vatandaşlara  maddi anlamda destek sağlıyor.  Koronavirüs sürecinde vatandaşlar  maddi sıkıntıya düştükçe bankaların yolunu tuttular bu bankalardan biri de devletle anlaşmalı olan Ziraat Bankası oldu. Pandemi döneminde bankalar,  vatandaş için kredi faizleri düşük tutmaya özen gösteriyor.  Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası  tarafından yapılan açıklama neticesinde,  kredi  faizlerini  uçuran bankalara dikkat çekilmişti.  Merkez Bankası tarafından yapılan uyarıyı dikkate alan bankalardan biride  Ziraat Bankası oldu.  Ziraat Bankası düşük faiz  seçeneği ile ilk kredi kampanyasına yayınladı,  ihtiyaç kredisi kapsamında bulunan krediye talep oldukça yoğun. Krediye talep şimdiden çok yoğunken diğer bankalarda Merkez Bankasının uyarısını dikkate alarak faizleri bir bir aşağıya çekmeye başladı.

Vatandaşlar Krediye Tekrardan Başvuru Yapabilecek

Ziraat Bankası geçtiğimiz günlerde yaşanan olay ile ilgili açıklık getirerek banka müşterilerinin  gönlü olmayı hedefliyor.  Kredilendirme sırasında Kredi kullanacak kişilerin talepleri dışında az miktarda kredi veren banka,  müşterilerine yeni sunmuş oluyor kredi kampanyasına özür mahiyetinde çalışma başlattı. Mağduriyet yaşayan vatandaşlar tekrarla kredi kullanmak için başvuru yapabilecek, yapılan bu başvurular değerlendirmeye alınıp kredi kampanyasına dahil edilmesi plan dahilinde olup vatandaşın nakit ihtiyacı çözülecek.  Ziraat Bankası tarafından uygulanacak olan yeni kredi kampanyasında,  yüzde 0.69  oranında faiz uygulanırken kredi için uygulanacak olan  vade süresi ise 36 ay olacağı yönünde.  Üstelik bu krediden faydalanacak olan banka müşterileri,  öncesine nazaran ödemiş oldukları dosya masrafını bu sefer kullanıcı oldukları kredi de ödemeyecekler.  Dosya masrafının kaldırılması ile birlikte vatandaşlar bir masraftan daha kurtulurken başvuruların ise en kısa zamanda başlayacağı konuşuluyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sol Yanım Oyuncusu Yasak Elma’ya Katılıyor! Artık...
Sol Yanım Oyuncusu Yasak Elma’ya Katılıyor! Artık...
  1. MAGAZİN