Ziraat Bankası Tam Kapanmaya Özel 3 Yeni Kredi Kampanyası Açıklandı!

Kamu bankaları vatandaşlarımıza her zaman destek odluğu gibi yine destek olmaya devam ediyor. Kamu bankalarından en çok tercih edilen Ziraat Bankası ’da vatandaşlarımıza bir değil tam üç farklı ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor. Hem emekliler hem Ziraat müşterileri hem de müşteri olmayan vatandaşlarımız bu kampanyalardan yararlanabilecek! Detaylar ise haberimizde.

Ziraat Bankası en büyük desteklerinden biri halkımıza yaz aylarında sunduğu düşük faizli kredi paketleriyle vermişti. Şimdi ise kamu bankası 3 farklı kredi seçeneği sunuyor. ihtiyaç kredisindeki bu çeşitlikle vatandaşlarımız kendileri için en uygun kampanyadan yararlanabiliyor. Ayrıca banka vatandaşlarımıza uygun faiz oranları ve esnek ödeme imkânı da sunuyor!

CAZİP FAİZ ORANLARI VE ESNEK ÖDEME İMKANLARI

Merkez Bankası mayıs ayındaki faiz kararını açıkladıktan sonra birçok banka faiz oranlarında güncellemeye gitti. Ziraat Bankası ise faiz oranlarını değiştirmeyerek vatandaşlarımıza piyasadaki en uygun faiz oranlarından birini sunmaya devam ediyor.

Aynı zamanda banka müşterilerine esnek ödeme imkanları da sunuyor. yani isteyen vatandaşlarımız ara ödemeli, artan ödemeli ya da 3 ayda bir ödemeli planlardan yararlanabilecek. Talep eden vatandaşlarımızın yine gelirine özel ödeme imkanları da sunulmakta. Böylece vatandaşlarımızın gelirleri de güvence altına alınıyor.

EMEKLİ MÜŞTERİLERİNE ÖZEL

Kamu bankası emekli vatandaşlarımızı düşünerek onlara özel bir kredi kampanyası başlattı. Emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan emeklilere özel faiz oranları sunuluyor. 36 ay vade ile verdiği ihtiyaç kredisinde banka emekli vatandaşlarımıza özel aylık %1,51 faiz oranı sunuyor. 20 bin lira finansman desteği alan emeklilerimiz 36 ay vade seçeneğinde aylık 761 lira taksit ödüyor. Vade sonunda ise toplam da 27 bin 396 lira ödemiş oluyorlar.

Banka aynı zamanda emeklilerimize özel konut kredisinde de faiz oranlarını düşürdü. banka ev almak isteyen emeklilerimize aylık %1,37 faiz oranı sunuyor. aynı zamanda 120 aya kadar da vade imkânı veriyor. Böylece 120 ay vade seçeneğinde 100 bin liralık finansman için emeklilerimiz aylık 1702 lira ödüyorlar.

HERKES İÇİN UYGUN KREDİ KAMPANYASI

Banka aynı zamanda müşterisi olmayan vatandaşlarımız içinde yeni fırsatlar sunuyor. her vatandaşımızın ihtiyacına uygun faiz oranları bu kampanyada! İsteyen vatandaşımız konut ya da taşıt isteyen vatandaşımız da ihtiyaç kredisinden yararlanabiliyor.

Banka başvuran her vatandaşa tüketici kredisi için aylık %1,54 faiz oranı sunuyor. 36 aya kadar da vade oranları veriliyor. Böylece 20 bin liralık finansmanda vatandaşımızın aylık ödeyeceği miktar 765 lira oluyor. Vade sonunda ise 27 bin 540 lira ödüyor.

Banka aynı fırsatı vatandaşlarımıza taşıt ve konut kredilerinde de sunuyor. Konut kredisi banka başvuran vatandaşlara %1,37 faiz oranı ve 120 ay vade sunuyor. taşıt kredisi içinse %1,54 faiz oranı ve 60 aya varan vade imkanları tanıyor.

ÇALIŞANLARA ÖZEL KREDİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası ayrıca maaşını bankadan alan çalışanlara da özel bir kredi fırsatı sundu. Çalışanın artısı kredi paketiyle banka ihtiyaç ve konut kredisi paketlerinde özel fırsatlar sunuyor. aynı zamanda dijital kredilerini vatandaşlar bankaya gitmeden kullanma şansına sahipler.

Banka tüketici kredisi için başvuran maaş müşterilerine 36 ay vade imkanının yanı sıra aylık %1,51 oranında faiz oranı da sunuyor. böylece vatandaşlarımızın taksit ödemeleri de düşmüş oluyor.

Benzer bir fırsat konut kredisi paketinde de yapılıyor. Çalışanın Artısı kampanyasıyla banka müşterilerine konut kredisi faiz oranlarını aylık %1,37 oranından sunmakta. Aynı zamanda 120 aya varan vade imkanları ve esnek ödeme seçenekleri de sunuyor.