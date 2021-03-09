Ziraat Bankası SMS ile Kredi Dönemi Başlıyor! Taşıt Konur ve İhtiyaç Kredisine SMS Başvurusu

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte vatandaşlarımızın artık kredi başvuruları içinse bile evlerinden ayrılmalarına gerek kalmıyor. Birçok banka çeşitli yöntemlerle artık kredi verir oldu! Bunlardan en kolayları da bankaların internet şubeleri. Fakat isterseniz ne internet şubeleriyle ne de mobil bankacılıkla uğraşmak zorunda değilsiniz. Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası teknolojide bir adım daha ileri gitti ve SMS ile bile kredi verir oldu!

Sadece bir mesajla kredinizi alabilir, ihtiyaçlarını giderebilirsiniz. Size anlatacağımız yöntemlerini kullanarak Ziraat Bankası’ndan SMS ile çok kolay şekilde kredi çekmek mümkün.

Ziraat Bankası SMS ile Kredi Başvurusu

SMS ile artık birçok banka kredi vermekte. Teknolojinin nimetlerinden yararlanan bankalardan bir tanesi de kamu bankası olan Ziraat. Banka 4747 SMS hattı ile vatandaşlarımızın kredi başvurularını kabul ediyor. Böylece artık çağrı merkezini arayıp sıra beklemeden ya da bu korona salgını dönemlerinde banka şubelerine giderek hayatınızı riske etmeden kredini kolayca alabilirsiniz.

SMS kredi başvuruları oldukça hızlı. Ayrıca belli bir çalışma saati içinde de atılması gerekiyor diye bir koşul yok. SMS kredinizi 7 gün 24 saat istediğiniz zamanda yapabilirsiniz.

SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU:

SMS ile kredisi başvuru oldukça kolay. Üstelik vatandaşlarımız sadece ihtiyaç değil aynı zamanda taşıt ya da konut kredileri içinde SMS ile başvuru yapabilirler. Yapmanız gerekenler şu şekildedir;

İhtiyaç Kredisi: bunun için vatandaşlarımızın önce TUKETİCİ daha sonra bir da boşluk bırakarak istedikleri kredi tutarını ardından boşluk bırakarak vade sayısını ve bir kez daha boşluk bırakarak aylık net gelirlerini yazmalıdırlar. Daha sonra bu SMS 4747’ gönderilmelidir.

Örnek SMS: TUKETİCİ 5000 12 2500

TAŞIT KREDİSİ

Taşıt Kredisi: vatandaşlarımız ihtiyaç kredisi dışında SMS yöntemi ile Taşıt kredisi başvurusu da yapabilirler. Bunun içinde benzer bir mesaj yazmaları gerekmektedir. Öncellikle TASIT yazmaları daha sonra boşluk bırakarak sırasıyla T.C kimlik numaralarını, kredi tutarını, istedikleri vade sayısını, aylık net gelirlerini ve son olarak da alacakları taşıtın bedelini yazarak SMS göndermeleri gerekmektedir. SMS ise yine 4747’e gönderilecektir.

Örnek SMS: TASIT 12345678910(T.C) 50.000(kredi miktarı) 36(vade) 3500(gelir) 100.000(aracın bedeli)

KONUT KREDİSİ

Konut Kredisi: vatandaşlarımız yine bankadan SMS yöntemi ile konut kredisi de alabilirler. Bunun için önce KONUT daha sonra da aralarda birer boşluk olacak şekilde T.C kimlik numaralarını, istedikleri kredi miktarını, vade sayısını, aylık net gelirlerini son olarak da alacakları konutun bedelini yazmalıdırlar. SMS yine 4747’e gönderilmelidir.

Örnek SMS: KONUT 12345678910(T.C) 100.000(Kredi miktarı) 120(vade) 3500(gelir) 250.000(evin miktarı)