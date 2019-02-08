Ziraat Bankası'ndan 7 yıl vadeli 'sera' kredisi (2) - Yeniden

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ZİRAAT Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yeni sera yatırımları ve mevcut seraların modernizasyonu için, yatırım miktarının yüzde 75'ine kadar 7 yıl vadeli kredi vereceklerini açıkladı. Aydın, yüzde 8,25 faizli kredinin, iki yıla kadar anapara ödemesiz olduğunu kaydetti. Aydın, kredi için başvuruların bugünden itibaren başladığını da belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) işbirliğinde, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) ev sahipliğinde düzenlenen 'Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı, Antalya'da bir otelde yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve yönetim kurullarının katıldığı toplantı öncesinde, seracılıkta dönüşümle ilgili sağlanacak destekler ve finansman konularıyla ilgili açıklamada bulunuldu.

'HÜSEYİN BEYİN ANTALYA'DA MÜJDESİ VAR'

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bugün Antalya'ya gelirken güzel müjdeli bir haberle geldik. Dün Sayın Bakanımız Berat Albayrak açıkladı, 'Hüseyin Bey'in Antalya'da müjdesi var' dedi. Biz de dört gözle bekliyoruz, ne müjdesi varsa. Hepimiz o müjdeyi bekliyoruz" diyerek, sözü Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a bıraktı.

7 YIL VADELİ SERA KREDİSİ

Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası’nın yeni sera yatırımları ve mevcut seraların modernizasyonu konusundaki krediler ve vade sürelerini açıkladı. Aydın, yatırım miktarının yüzde 75'ine kadar 7 yıl vadeli kredi vereceklerini açıkladı. Aydın, yüzde 8,25 faizli kredinin, iki yıla kadar anapara ödemesiz olduğunu kaydetti. Ayrıca 14 ay vadeli işletme kredisi sağlanacağını belirten Aydın, kredi için başvuruların bugünden itibaren başladığını da açıkladı.

Bu paketle birinci amacın belirli bölgelerdeki yoğunlaşmayı özellikle jeotermal su kaynaklarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere Türkiye'nin bütün bölgelerine yaymak olduğunu belirten Aydın, “Salt belli kentlerde değil. Bunu yaparken tarımsal üretimin geliştirilmesi ve artırılmasını amaçlıyoruz. Başka ne amaçlıyoruz, kapasitenin ve üretimde verimin artırılması ve tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasını amaçlıyoruz. Bunlar bizim temel amaçlarımız, böyle yaptığımızda üretim maliyetleri düşecek, fiyatlara olumlu yansıyacak ve daha kaliteli, nitelikli ürünleri daha az maliyetle sahiplenmiş olacak insanımız" diye konuştu.

İLK İKİ YIL ÖDEMESİZ

Krediden yararlanacak olanları da açıklayan Aydın, “Bir defa yeni sera yapan herkesi kapsayacak. Ama halen sera atılsa onun üretime katılması, modernizasyonu, onarımı, tadilatı, el değiştirmesi veya mevcudun onarımı ve tamiratı. Bütün amaç kapasite ve verimliliği artırmak. Kim bunları yapmak isterse işte biz onlara son derece kaliteli finansman sağlayacağız. Kaliteli finansmanın altını çiziyorum. İki şeyin alt grubuyla onu izah edelim, unsurlarından biri vade, Türkiye'de imalat, yapım döneminde vadelendirme yapıyoruz. Halbuki bir şey başlayıp bitmeden onun taksitlerinin de başlamaması gerekiyor. Eğer başlatırsak çok pahalı bir şey yapmış oluruz. Ona ayırdığımız kaynak yetmez ve bizi sıkıntıya sokar. Burada ne yapıyoruz, iki yıla kadar bir defa ödemesiz olacak. Bir seranın yapımı elbette iki yıl sürmüyor ama her ahvalde 2 yıla kadar ödemesiz dönem verebileceğiz. Totalde 7 yıla kadar vade vereceğiz" dedi.

YATIRIMIN YÜZDE 75'İNE KADAR

Yatırımın seralarda 7 yıldan çok daha kısa sürede geri döndüğünü de anlatan Aydın, daha rahat hareket edilsin diye 7 yıla kadar vade süresi belirlendiğini kaydetti. Devletin sübvanse ettiği miktara kadarki yatırımlarda vade kadar fiyat avantajıyla da karşılaşılacağını anlatan Aydın, “Ama mutlaka bir özkaynağın bulunuyor olması lazım. Yüzde 75'ine kadar, yani sera 100 birimlik bir yatırımsa, 75 birimini biz yatırım kredisi olarak vereceğiz. Yatırım bittikten sonra işletme kredisi verilecek ve 14 ay. Burada ürünlere göre yeni hesaplanmış piyasa koşullarında bir işletme kredilendirmesini de yapmış olacağız. Bütün amacımız ülkede bu meyandaki üretimin artırılması, farlı bölgelerde farklı şekilde yapılıyor olması buradaki rekabeti artırmamız" diye konuştu.

10 MİLYON TL'YE KADAR İNDİRİMLİ FAİZ

Faiz indirimli kredi üst limitinin 10 milyon lira olduğunu, 10 milyon liraya kadar olan yatırımlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sübvansiyon desteği olduğunu ifade eden Hüseyin Aydın, “Bu 8,25 bir yatırım kredisinin faiz oranıdır. Daha küçük ölçekte, farklı yapıda alırsanız o biraz daha nitelik arz ediyor. Bu biraz daha ortalama. Bugünkü koşullarda 7 yıl vadeli bir kredi, faiz oranı son derece cazip, uygun faiz oranı 10 milyon TL'ye kadar. 2020 yılına kadar da bunu devam ettireceğiz" dedi.

İŞLETME KREDİLERİ DE GÜNCELLENDİ

İşletme kredilerindeki birim maliyetlerinin de güncellediğini kaydeden Aydın, “Ona biz eskiden ikraz birimi diyorduk, şimdi ürün bütçeleri diyor arkadaşlarımız. Ürün bütçelerimizi güncelledik ve cari piyasa koşullarına uygun hale getirdik. Peki niye böyle yaptık, artık bu işi yapanın cebinden bir para çıkmasın, onun bütününü sağa sola borçlanmasın, tamamını bu işlemi yapan Ziraat Bankası'yla yerine getirsin diye yapıyor hale geldik" dedi.

UYGULAMA BAŞLADI

Yeni kredi uygulamasının seracılığın yoğun yapıldığı Antalya, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu ve Türkiye'nin bütün bölgelerinde bugünden itibaren başladığını belirten Aydın, “Hangi Ziraat Bankası şubesine giderseniz bu ürün başlamıştır. İster tamirat tadilat, ister çalışmayanı satın alma, isterse yeni yatırım olsun, bunların yapım dönemi genelde nisan, mayıs haziran ama bize bugünden itibaren başvurursanız kredilerinizi hazır hale getireceğiz. Dolayısıyla inşaat dönemi başladığında hiç zaman kaybetmeden bir an önce üretime dönmesi için hazır hale getirebiliriz" diye konuştu.

AFET MAĞDURLARINA ERTELEME

Hüseyin Aydın, Antalya ve Türkiye'nin diğer bölgelerinde afetler nedeniyle üretimleri zarar gören çiftçiler hakkında da konuştu. Doğal afetlerin tarımsal üretimin kaçınılmaz bir realitesi olduğuna işaret eden Aydın, “Biz bundan etkilenen bütün üreticilerimize, bu tarz üretimde sıkıntıya giren kardeşlerimiz varsa hepsinin kredisini yeniden vadelendiriyoruz. Eğer hasar gördüyse onlara yeniden onarım için kredi veriyoruz. Yok ben kendi imkanlarımla yaparım ama verilen krediyi geri çağırmayın diyenlere de uzun ödenecek yeni vadeler veriyoruz" dedi.



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