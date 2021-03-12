Ziraat Bankası Kredi Nasıl Alınır? Başvuru Yolları Neler Ziraat Direkt Kredi

Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası ülke genelinde en çok tercih edilen bankaların başında geliyor. Ziraat Bankası’nın yüz binlerce müşterisi bulunmakta. Hem emekli hem de çalışan kesimden oluşan bu müşterilerine de banka çeşitli kampanyalar sunuyor. Devlet bankası olduğu içinde sıkça tercih edilen bankadan nasıl kredi alınır gibi sorularda sık sık soruluyor.

Salgın döneminde vatandaşlarımızın gelir gider dengesi iyice şaştı. Vatandaşlarımız giderlerini karşılamak için kredi desteğine ihtiyaç duyar hale geldi. Bu noktada da en çok tercih edilen bankaların başında Ziraat Bankası geliyor. Peki Ziraat Bankasından kredi nasıl alınır, başvuru koşulları nelerdir hangi belgeler istenir tüm detaylar haberimizde.

PANDEMİ İLE YENİ BAŞVURU YÖNTEMLERİ BAŞLADI

Hem teknolojinin ilerlemesi hem de Covid-19 salgının alışkanlıklarımızı değiştirmesiyle birlikte artık birçok işimizi evden yapar hale geldik. Bunlara bankacılık işlemleri de dahil. Artık birçok vatandaşımız bankacılık işlemleri için evlerinden çıkmaya ya da şubeye gitmeye gerek duymuyor.

Taşıt, ihtiyaç ya da konut kredisi fark etmeksizin evinizde de krediye başvuru yapabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI ONLİNE KREDİ BAŞVURUSU

Vatandaşlarımızın istedikleri kredi türünü şubeye gitmeden de online bir şekilde alabilirler.

Bu yöntemlerin başında mobil bankacılık gelmekte. Vatandaşlarımız play store ya da App Store üzerinden indirebilecekleri ücretsiz Ziraat Mobil uygulaması ile kredilerini şubeye gitmeden talep edebilirler.

Bir diğer yöntem de internet bankacılığı. Vatandaşlarımız Ziraat Bankası’nın ana sayfasına girerek giriş yapmaları yeterlidir. Böylece yine bilgisayar üzerinden şubeye gitmeden kredi taleplerini oluşturabilirler.

Vatandaşlarımız eğer teknoloji ile arası iyi değilse bile şubeye gitmelerine gerek yok! Ziraat Bankası Çağrı Merkezi üzerinden vatandaşlarımızın kredi taleplerini oluşturabilir.

Son olarak da vatandaşlarımız ATM’lerden düşük limitli kredi alabilirler.

ZİRAATBANK KREDİ ÇEŞİTLERİ

Vatandaşlarımız konut, taşıt ya da ihtiyaç kredisi alabildikleri gibi iş yerleri içinde kredi talep edebilirler. Banka aynı zamanda vatandaşlarımız için ihtiyaçlarına yönelik düzenli kampanyalar sunmaktadır.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

Kamu bankasından kredi almak için öncelikle vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Kredi notlarının yüksek olması ve kara listede de olmamaları gerekir.

Kredi çekecek bir gelirlerinin de olması onlar için avantaj olacaktır. Eğer geliriniz yoksa bankadan kredi çekebilseniz bile yüksek limitli olmaz.