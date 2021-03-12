Ziraat Bankası KPSS Koşulsuz Memur Alımları Başladı! İşte Başvuru Koşulları

Birçok vatandaşımız salgın nedeniyle kendi işinde çalışamıyor. İşsizlik oranının arttığı bu günlerde ise özellikle KPSS şartsız işlere vatandaş oldukça ilgi gösteriyor. Bu nedenle vatandaşlar iş ilanlarına daha da dikkat eder oldu. Her iş ilanına bakan vatandaşlar özellikle KPSS koşulu olmayanlara ilgi gösteriyor.

KPSS koşulu aramayan işler vatandaşlarımız tarafından daha çok tercih edilir oldu. Ziraat Bankası da KPSS koşulu olmadan personel alınacağını açıkladı. Banka 230 personel alımı yapacak. Peki bankanın koşulları ve başvuru şartları nedir? Hangi pozisyonlarda banka alım yapacak? Hepsi haberimizde.

HANGİ KADROLARDA İŞE ALIM OLACAK?

Banka 20 müfettiş yardımcısı alırken, 80 uzman yardımcısı istihdam edeceğini açıkladı. Ziraat Katılım bankası içinde 100 uzman yardımcısı da istihdam alımı yapılacak. Son olarak da 30 teknoloji uzman yardımcısı istihdam edilecek.

ZİRAAT BANAKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Banka toplamda 230 istihdam yapacak. Personel alımı ise bankanın kendi bünyesinde gerçekleşecek.

Başvuru günleri 9 26 Mart arasında olacak. 26 Mart Cuma 23.59’a kadar olacak

Adaylar başvurularını https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ sitesinden üye olduktan sonra yapabilecekler.

SINAV ÜCRETİ

Adayların pozisyonlar için sınava girmeleri gerekmekte. Sınav içinse 195 TL olan ücret ödenmeli. Sınav başvurusu sırasında yapılacak olan ödeme işlemi yine https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden olacak. Vatandaşlar ödemelerini kredi ya da banka kartları ile yapabilirler.

ZİRAAT BANKASI MÜFETTİŞ YARDCIMISI ALIMLARI

Müfettiş yardımcısına başvuracak adaylar ise aranan koşullar şu şekilde;

T.C vatandaşı olmak

01.01.1991 yılı ve sonrasında doğmak

Yazılına sınava idari alan ile katılacak adayların üniversite da ya yüksek okullardan 4 yıllık Ekonomi, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, İstatistiki Ekonometri, Bankacılık, Finans gibi bölümler dışında ayrıca Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme yönetiminden mezun olmaları gerekmektedir. Bunun dışında Yönetim Bilim Sistemleri, Muhasebe ve Bankacılıkla ilgili diğer bölümlerden mezun olunduğuna dair belgenin teslim edilmesiyle başvuru yapılabilir.

Bu bölümlerde okuyan fakat işe başlama tarihi ile mezun olacak son sınıf öğrencileri

Erkek adaylarda askerlik zorunluluğunun kalkmış olması (ertelemek, muaf kalmak ya da tamamlamak)

Daha önceden Ziraat Bankası müfettiş yardımcılığı sınavına girip mülakatta elenmemiş olmak

ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIMLARI

Uzman yardımlarında işe alım yaparken banka tarafından aranan koşullar ise şu şekilde;

T.C vatandaşı olmak

01.01.1991 yılı ve sonrasında doğmak

4 yıllık üniversite eğitimi ve yüksek okuldan mezun olmak

Ya da işe başlama tarihinde mezun olacak şekilde son sınıf olmak

Erkek adaylar için askerlik zorunluğunun olmaması (ertelemek, muaf kalmak ya da tamamlamak)

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 21:54