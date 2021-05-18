Ziraat Bankası 194 Lira Taksitle Pandemi Kredisini Hizmete Sundu

Salgının başlangıcından bu yana daha fazla vatandaşımız tüketici kredilerini başvurur oldu. Vatandaşların talepleri artıkça da bankalar yeni kampanyalar sunuyor. Özel bankaların sunduğu kampanyalar da aylık geri ödemeler biraz daha fazla olduğu için vatandaşlar genellikle kamu bankalarını tercih ediyor. Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası da yeni fırsatını açıkladı. Bankanın sunduğu yeni tüketici kredi ile vatandaşlarımız aylık 194 lira gibi oldukça düşük rakamlarla kredi alabilirler ve ihtiyaçlarınıkarşılayabilirler. Ayrıntılar ise haberimizde.

Bankalar vatandaşların taleplerini yerine getirmek için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Ziraat Bankası yaz yönteminde vatandaşlar için oldukça düşük taksitli ve öteleme şansı ile kredi vermişti. Bu yaz da benzer fırsatlarını sunmaya devam ediyor. Kamu bankasından vatandaşlarımız aylık oldukça düşük geri ödemelerle kredi alabilirler.

36 AYA KADAR VADE SEÇENEĞİ AYLIK 194 LİRA TAKSİT ÖDEMESİ

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bir fırsat daha geldi. Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası her kesimden vatandaşlara 36 aya varan faiz oranlarıyla tüketici kredisi sunuyor.

İhtiyaç kredisinden yararlanmak içinse gereken koşullar açıklandı. Türkiye vatandaşı olan, 18 yaşını doldurmuş ve gelir sahibi herkes bu krediden yararlanabilir. Üstelik banka kredide alt limit de koymamakta. 5 bin lira kredi çekimlerinde vatandaşlar aylık ödemesi ise sadece 194 liraya denk geliyor.

Ramazan Bayramı sonrasında acil nakit ihtiyaçları olan vatandaşlar bu krediden yararlanabilirler. Kamu bankansın sunduğu bireysel kredide aylık faiz oranı ise %1,54. Kredide ise üst bir limit bulunmamakta. Vatandaşlarımız gelirlerine ve ödeme güçlerine göre kendi üst limitlerini belirleyebilirler.

10 bin lira finansman desteğinde vatandaşlarımızın 36 ay vade için aylık ödemeleri 382 lira olmakta. Toplam geri ödemeleri ise vade sonunda 13 bin 781 liradır. 50 bin lira finansman desteği aldıklarında ise 36 aylık vade için aylık taksitleri vatandaşların 1914 liradır. 36 ay vade sonunda ise ödemeleri 68 bin 906 lira olur.

TÜKETİCİ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

Ziraat Bankası tüketici kredisinde aylık %1,54 faiz oranı ve 36 ay vade dışında farklı özellikler de sunar.

Tüketici kredisi almak isteyen bireylere esnek ödeme seçenekleri sunuluyor. Böylece kredi azalan/artan, 3 ay da bir ya da balon ödemeli gibi farklı seçeneklerde geri ödeyebilir bütçenizi rahatlatabilirsiniz.

Vatandaşlardan aynı zamanda kredi karşılığında hiçbir şahsi ya da maddi teminat talep edilmez.

Kredi çeken vatandaşların ise hayat sigortası yaptırması zorunludur. Hayat sigortası yaptırarak vefatınız durumunda mirasçılarınızı güvene almış olursunuz. Vefat gibi durumlarda borç silinir ve mirasçılar da kredi borcunun altına girmemiş olur.

Vatandaşlar başvurularını şubelerden, mobil bankacılıktan, internet bankacılığından ya da ATM’lerden yapabilirler. Başvuru sırasında gelir belgesi, ikametgâh ve nüfus cüzdanı talep edilir. Bunların yanı sıra vatandaşlarımızın güncel bir fatura belgesi de getirmesi gerekmektedir.