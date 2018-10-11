Zigana Tüneli'nde sona yaklaşılıyor

TRABZON- Gümüşhane karayolu üzerinde geçen yıl 17 Mart'ta temeli atılan Zigana Tüneli'nde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Proje ile Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergâhta yapımı süren ve tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise 14,5 kilometre ile en uzun karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli inşaatında sona yaklaşılıyor. Tünelin 2019'un sonunda tamamlanması planlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapılan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından geçen yıl 17 Mart'ta temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları çift yönlü sürdürülüyor. Proje ile Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek.

1 MİLYAR TL'YE MAL OLACAK

Mevcut Zigana Tüneli yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane-Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. 2019'un sonunda tamamlanması planlanan tünel 1 milyar TL'ye mal olacak. Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergâhta yapımı süren tünel inşaatı tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük karayolu tünelinin ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan Zhongnanshar çift tüplü tüneli olduğu belirtildi.



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