Zamanda yolculuk yaptılar

O UÇUŞLARDAN BAZILARI ŞÖYLE:
Japon All Nippon Havayolları'nın Tokyo'dan 1 Ocak'ta Japonya saati ile 00:19'da havalanan NH106 sefer sayılı Boeing 777-381ER tipi uçağı 8 saat 49 dakikalık uçuş sonrası saat farkından dolayı Los Angeles'a 31 Aralık saat 16.08'de teker koydu.
ABD United Airlines’ın Şanghay'dan 1 Ocak'ta Çin yerel saatine göre 00:37'de havalanan UA890 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağı 9 saat 36 dakikalık uçuş sonrası saat farkından dolayı San Francisco'ya 31 Aralık saat 18:12'de teker koydu.
China Southern Airlines'ın Guangzhou'dan 1 Ocak'ta saat 01:30'da havalanan CZ377 sefer sayılı Vancouver-Mexico City uçuşunu yapan Boeing 787-8 tipi Dreamliner tipi uçağı 10 saat 19 dakikalık uçuş sonrası Kanada'ya 31 Aralık saat 19:48'de teker koydu.Uçak daha sonra ise saat 22:04'de Mexico City'e gitmek üzere yeniden havalandı.Uçak Meksika'ya 1 Ocak saat 05:15'te teker koydu.
(Fotoğraflı)