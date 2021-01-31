Zam Geliyor! Sıfır Konut Satın Alacaklar Elini Çabuk Tutsun

Konut ve yapı inşaatı sektörü içerisinde bulunduğumuz koronavirüs salgınının neden olduğu zor günlerde en çok etkilenen sektörlerden biri. Sektör direncini sürdürmek için oldukça kararlı davransa da yapım maliyetlerinin yükselmesine sebep olan hammadde, yani bir inşaatın ana bileşenleri olan çimento ve demir fiyatlarına yapılan ve sıklıkla kendini yenileyen fiyat artışları, anahtar teslim konumda olan konutların satış fiyatlarının yenilerini yapacak maliyeti karşılamamaya başladı. Peki yapım maliyetlerinde meydana gelen bu artış ev fiyatlarına nasıl yansıyacak? Bu yıl ev fiyatları nasıl olacak? Fiyatlarda indirim bekleniyor mu? Detaylar haberin devamında...

İnşaat Sektörünün Kaderi Ne Olacak?

Geçtiğimiz yıl şimdiye kadar ülkemizde en çok konut satışı yapılmış olan yıl olarak tarihe geçti. 2020’de 1 milyon 400 binden fazla konut satışı gerçekleşti. Bu rekorun kırılmasında ise en önemli etken düşük faiz oranlı konut kredisi destekleriydi. Geçtiğimiz yılı başarılı bir şekilde sonuçlandıran inşaat sektörü için ise 2021 yılı karanlık görünüyor.

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında Hazine ve Maliye Bakanlığının da destekleyici olduğu konut kredisi paketleri Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası gibi kamu bankaları tarafından oldukça düşük faiz oranları ile müşterilerin kullanımına sunulmuştu. Kendine bu sayede dayanak bulmuş olan inşaat sektörü hızlı bir şekilde yükselen satın rakamlarına ulaşmıştı.

Faiz Arttı, Rüya Bitti!

2020 yılı Haziran ayında başlayan yükseliş Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan faiz artırımı kararı sonrasında konut kredisi faiz oranlarının da artması ile hızla düşüşe geçti. Eylül ayından itibaren karamsar bir çizgi seyreden satış rakamları sonrasında alınan kararlar ile 2021 yılı Ocak ayına kadar düşüş eğilimini sürdürdü. Lakin düşük faiz oranlarının yarattığı borçlanma kolaylıklarının yükselmesine sebep olduğu fiyatlar hala yerli yerinde duruyor, hatta yükselmeye devam ediyor. İnşaat sektörüne göz atıldığında ise demir ve çimento fiyatlarının yüzde 28’e yakın oranda, işçilik maliyetlerinin de yüzde 14’ün üzerinde bir oranda arttığı görülüyor. Sektörün temsilcilerinin dile getirdiği mevzuata göre ise konut fiyatlarına 2021 yılında kademeli şekilde yüzde 40 ve üzerinde zam gelmesi bekleniyor. Düşük faiz ile kredi kullanarak konut satın alanların rekor seviyede olması da anahtar teslim konut almak isteyen vatandaşların büyük bir bölümünün yılın ilerleyen sürecini beklemelerinin gerekeceğini ve konut yapım maliyetlerindeki yükseliş sebebi ile fiyatların da beklentilerin çok üzerinde olacağını işaret ediyor.