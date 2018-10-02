Zabıtadan usulsüz fiyat artışı denetimi

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde marketlerde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı hal ve marketlerde günlük denetim yapıyor. Zabıta memurları, fiyat etiketlerine bakarak, artış olup, olmadığını kontrol ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, il genelindeki hal ve marketlerde günlük denetimlerde bulunuyor. Ekipler, hallerde ruhsat ve meyve ile sebzelerin tazeliğine yönelik kontrol yapıyor. Zabıta memurları, marketlerdeki ürün etiketlerini de denetliyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatının farklı çıkması durumunda ise 'Tüketici Kanunu' gereği tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması amacıyla valiliğe gönderiliyor. Zabıta ekipleri, kent sakinlerinin zarara uğramaması için tüm ilçelerdeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.



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