Yüz Binlerce Kişinin Hesabına Devlet Destek Ödemesi Yatırıldı

İşsizlik özellikle bütün piyasada sarsıntılara sebep olmuştur. Vatandaşlarımız bu yardımlardan yararlanmak için sırada bekliyorlar. Özellikle de engelli vatandaşlarımız için özel sektördeki işsizlikle mücadele etmek oldukça güçtür. Bu konuda engelli vatandaşlarımızın özel sektörde istihdamının sağlanması için devlet bu konuda destek ödemeleri yapacak. Bu destek ödemelerinden hangi sektörden vatandaşlarımız yararlanabilecek? İstihdam sağlanacak olan engelli vatandaşlarımız hangileridir? Gibi pek çok soru vatandaşlarımız tarafından oldukça merak ediliyor.

Vatandaşlarımız tarafından zorlu korona virüs süreci devam ediyor. Devlet tarafından yapılacak olan yardımlar her geçen gün vatandaşlarımız için daha da önemli hale geliyor. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan yardımlar için vatandaşlarımız sırada bekliyorlar. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan yardımlar neticesinde korona virüsle birlikte gelen sıkıntılar bir nebze olsun hafifletilmeye çalışılıyor. Her daim vatandaşımızın yanında olan devletimiz bu zorlu korona virüs sürecinde de vatandaşlarımız için yardımlarını her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Devlet tarafından yeni yardım projesi olan özel sektörde engelli vatandaşlarımıza yapılacak olan yardımlar için vatandaşlarımız merakla bu proje ile ilgili detayları araştırıyorlar.

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zihinsel ve ruhsal engelli olan vatandaşlarımız için özel sektörde istihdam yaratmak için 'Korumalı İşyeri' modeli ile iş yerlerine 2019 yılında 577 bin TL ödenek aktardıklarını açıkladı. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamada engelli vatandaşlarımız için ilgilerine, yeteneklerine ve becerilerine uygun olarak onlara istihdam sağlanması gerektiğini onların iş hayatında kalabilmeleri için ve iş hayatından tutunabilmeleri için destek yapılacağını belitti. Bakan Selçuk özellikle iş gücü piyasasına kazandırılması zor olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere yönelik istihdam planları yapılacağını açıkladı. İstihdam oluşturmak amacıyla çalışma ortamı özel olarak düzenlenen korumalı iş yerlerine ödenek aktardıklarını belirtti. 2019 yılında her bir engelli için ödenen 720 TL'lik aylık tutarın 2020 yılında 763 TL'ye yükseldiğini vurgulayan Selçuk, "Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından Korumalı İşyerlerine 2019 yılında 577 bin TL ödenek aktardık" dedi.

Korumalı iş yeri demek iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engelli bireylere istihdam oluşturmak amacıyla devlet tarafından teknik ve mali yönden desteklenen ve çalışma ortamı özel olarak düzenlenen iş yeri demektir. Korumalı olan işyerlerinde en az yüzde 40 oranında engeli olan vatandaşlarımız çalışabilirler. Bir iş yerinde engelli çalışan vatandaş bulundurma zorunluluğu vardır. İşletmenin en az 8 tane engelli çalışan bulundurması gerekmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Vatandaşlarımız tarafından yapılacak engelli vatandaşlarımız için yapılacak olan istihdam için vatandaşlarımız bu haklardan yararlanmak istiyorlar. Engelli vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan başvurular başladı. Engelli vatandaşlarımız gerekli şartları sağladıkları zaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gerekli belgeleri de yanına alarak gidip birebir başvurusunu gerçekleştirebilir. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak ola başvurular dâhilinde yerleştirmeler hızla yapılacaktır. Vatandan aşlarımız Bakanlıklara birebir başvuru yaparak hem detaylı bilgilere sahip olabilirler isterlerse de hemen başvuru yapabilirler.