Yurtiçi ÜFE Ocak’ta yüzde 0.45 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 32.93

İstanbul, 4 Şubat () – Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Ocak ayında bir önceki aya ve bir önceki yılın Aralık ayına göre göre yüzde 0.45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.93 ve on iki aylık ortalamalara göre...