Yurtiçi ÜFE Ocak’ta yüzde 0.45 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 32.93 (2)

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İstanbul, 4 Şubat () – Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Ocak ayında bir önceki aya ve bir önceki yılın Aralık ayına göre göre yüzde 0.45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28.70 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayinin dört sektörü Ocak ayında bir önceki aya göre;

- madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2.83,

- imalat sanayi sektöründe yüzde 0.47,

- elektrik, gaz üretim ve dağıtım sektöründe yüzde 0.38 yükselirken

- su sektöründe yüzde 6.88 geriledi.

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 4.67 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, yüzde 4.22 ile kömür ve linyit ve yüzde 3.94 ile diğer üretim araçları olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 31.23, ham petrol ve doğalgaz yüzde 11.70, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 6.88 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Ocak ayında aylık en fazla artış sermaye malında ve yıllık en fazla artış enerjide oldu. (Tablo ve Grafik)