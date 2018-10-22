Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış Eylül’de yüzde 75’i aştı

İstanbul, 22 Ekim () – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksindeki (YD-ÜFE) yıllık artış Eylül ‘de yüzde 75’i aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, YD-ÜFE Eylül ayında aylık bazda yüzde 10.14 artarken, yılın ilk dokuz ayında yüzde 59.58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75.04 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31.44 arttı