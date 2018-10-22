Yurt dışı üretici fiyatlarında yıllık artış Eylül'de yüzde 75’i aştı (2)

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İstanbul, 22 Ekim () – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksindeki (YD-ÜFE) yıllık artış Eylül ‘de yüzde 75’i aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, YD-ÜFE Eylül ayında aylık bazda yüzde 10.14 artarken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 59.58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75.04 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31.44 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri ise, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 10.52 artış, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 10.14 artış olarak gerçekleşti.

Aylık bazda en fazla artış; yüzde 12.95 ile motorlu kara taşıtları, treyler ve yarı treyler, yüzde 12.62 ile madencilik ve taş ocağı ürünleri, yüzde 11.98 ile tütün ürünleri sektöründe gerçekleşti. (Grafik&Tablo)