Yurt dışı üretici fiyatları Ocak’ta yıllık yüzde 35.35 arttı

İstanbul, 20 Şubat () – Türkiye içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) Ocak ayında, aylık yüzde 1.83 ve yıllık yüzde 35.35 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, YD-ÜFE Ocak ayında aylık bazda yüzde 1.83 gerilerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1.83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37.57 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayinin iki sektöründe bir önceki aya göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1.15 ve imalat sanayi sektöründe yüzde 1.85 artış görüldü.

Bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 14.95 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında, yüzde 5.8 ile içecekler ve yüzde 4.35 ile deri ve ilgili ürünler sektöründe oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre yılı Ocak ayında en fazla aylık artış yüzde 4.19 ile enerji mallarında ve yıllık en fazla artış yüzde 39.54 ile madencilik ve taşocakçılığı sektöründe görüldü. (Grafik ve Tablo)