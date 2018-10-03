Yunanistan borç ödemeyi vadelerinden önce yapmak istiyor

İstanbul, 3 Ekim () - Yunanistan Maliye Bakanı Euclid Tsakalotos, borç servisi maliyetlerini azaltmak için, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan borçlarını vadelerinden önce ödemek istediklerini söyledi.

Tsakalotos yaptığı açtıklamada, "IMF ve ECB'ye erken ödeme yapmayı planlıyoruz. Bu bir çeşit yeniden yapılandırma olacak, çünkü pahalı borcu ucuz borç ile değiştireceğiz" dedi.

Yunanistan, 2010 yılından bu yılın Ağustos ayına kadar uyguladığı üç "borç yapılandırma programı" çerçevesinde, 280 milyar euro kredi aldı. ECB'nin elinde 12 milyar euro tutarında Yunan devlet tahvili var ve bunların ortalama vadesi 4 yıl. Yunan istan'ın IMF'e de ortalama 3 yıl vadeli 10 milyar euro borcu var.

Yunanistan, IMF ve ECB'ye borcunu erken ödemek için gelecek iki yıldaki ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan nakit 24 milyar euro büyüklüğündeki tamponunun bir kısmını kullanabileceğini de belirtti.