Yumurta fiyatları neden arttı? YUM-BİR Başkanı açıkladı

Türkiye'de özellikle yumurta ve ayçiçek yağında yaşanan fiyat artışları vatandaşları isyan ettiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, vatandaşların ezilmesine izin vermeyeceğini belirterek, fahiş fiyat artışları konusunda ağır cezaların yolda olduğunu ifade etmişti. Peki yumurta fiyatları neden arttı?

Konuya ilişkin açıklamada bulunan YUM-BİR (Yumurta Üreticileri Merkez Birliği) Başkanı Afyon, son dönemde yumurta fiyatlarında görülen artışa dikkat çekti. Son bir senelik ortalama yumurta üretim maliyeti ile yumurtanın üreticiden çıkış fiyatlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Afyon, zararına ya da maliyetine satış gerçekleştirildiğini söyledi. Afyon, 55 kuruşluk maliyete sahip olan bir yumurtanın üreticiden çıkış fiyatını "52 kuruş" seviyesinde olarak açıkladı.

"Hububat krizi meydana geldi"

Dünyada 2020 senesinde hububat krizi meydana geldiğini vurgulayan Afyon, söz konusu kriz sebebiyle mısır ve soya fiyatlarının artışa geçtiğini söyledi. Afyon, yumurtada girdi maliyetlerinin 2020 senesinin Ekim ayından beri artış gösterdiğini belirterek, üreticilerin 17 aya yakın bir süredir zarar ettiğini ve yem maliyetlerinin artış göstermesi üzerine söz konusu üreticilerin fiyatları artırmaya mecbur kaldığını ifade etti.

"30 tane yumurta 20 TL"

Marketlerde şu anda 30 tane yumurtanın 20 TL'ye bulunabileceğine dikkat çeken Afyon, yumurtanın önemli bir protein kaynağı olduğunu belirterek, 15 TL'lik kilogram fiyatının fazla görülmemesi gerektiğini söyledi.

"Sadece marketler kâr ediyor"

Afyon, marketlerde yumurtaların satış fiyatlarına yönelik herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını belirterek, şu anda yalnızca marketlerin kârlı satış gerçekleştirdiklerini ekledi.

Erdoğan "Vatandaşı ezdirmem" demişti

Dün fahiş fiyat artışına ilişkin mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde hem bakliyat fiyatlarında hem de meyve ve sebze fiyatlarında büyük fark tespit edildiğini kaydetmişti. Erdoğan, fahiş fiyat artışına karşı Ticaret Bakanlığının hızlı bir şekilde harekete geçtiğini ifade ederek, bu konuda kontrollü bir şekilde ilerleme sağlanacağını söylemişti. Gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı sebebiyle vatandaşları ezdirmeyeceğine dikkat çeken Erdoğan, beyaz et ve kırmızı et konusunda da takipte olduklarını ifade etmişti. Erdoğan, takipten asla vazgeçmeyeceklerini kaydederek, fahiş fiyat artışlarının devam etmesi halinde ağır cezaların yolda olduğunu duyurmuştu. Esnafın işini hakkıyla yapması için çağrıda bulunan Erdoğan, vatandaşlara yönelik zulmün sona ermesi gerektiğini belirtmişti.

Gıda ürünlerinde fiyatlar neden arttı?

Şu anda dünyada 2 milyondan fazla can kaybına yol açan pandemi sebebiyle ülkeler, kendi ürettikleri ürünleri stoklamaya başladılar. Pandeminin olumsuz etkilerinden en az hasarla kurtulmak için bol para politikası uygulandı. Bu nedenle hammadde fiyatlarında artış gerçekleşti. Üreticilerin girdi maliyetlerinde artış yaşandı. Döviz kurlarında da artış meydana geldi. Bunun üzerine ürün fiyatlarına zam uygulandı. Stokçuluk ve spekülatif hareketler, ürünlerde ciddi fiyat artışına neden oldu.

Fiyat artışlarının önüne nasıl geçilebilir?

Gıda ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için üretim konusunda detaylı bir plan oluşturulması şart. Hem süt hem et fiyatlarını direkt olarak etkileyen yem konusunda dışa olan bağımlılığın azaltılması kritik bir önem taşıyor. Gıda ürünlerinde KDV oranlarının kesinlikle incelenmesi ve gerekli durumlarda bu oranın azaltılması gerekli. Spekülatif hareketlere yönelik denetimlerin sıkılaştırılması önemli. Böylece haksız rekabetin önüne geçilmeli. Çiftçilere kesinlikle destek sağlanması ve daha fazla üretim yapmalarının teşvik edilmesi gerekiyor.