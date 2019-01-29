Yozgat'ta market ve pazarda fiyat denetimi

YOZGAT Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, pazar yeri ve marketlerde denetim yaparak sebze ve meyve fiyatlarını kontrol etti.

Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri, zabıta ekibiyle birlikte, pazar yeri ve marketlerde fiyat denetimi yaptı. Ekipler, tezgahlardaki meyve ve sebzelerin fiyatlarını kontrol etti. İrsaliye ve faturaları inceleyen ekipler, ürünlerin etiket fiyatlarını faturalarla karşılaştırdı.

Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Dernek Başkanı Yardımcısı Cemal Yalçın, pazarda satılan sebze ve meyvelerin kaliteli ve fiyatlarının marketlere göre çok ucuz olduğunu söyledi. Yalçın, "10 liraya aldığımız biberi 11-12 liraya satıyoruz. 4 liraya aldığımız domatesi 5 liraya satıyoruz. Vatandaşımızı pazara bekliyoruz. Halkımız pazara gelirse marketlerde de fiyatlar düşer" dedi.



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