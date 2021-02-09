Youtuberlara Vergi İncelemesi: Bakanlık Fenomenleri Mercek Altına Aldı

Youtube ve Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarında yüksek takipçisi olan kişilerin gelirleri uzun süredir vergilendirme noktasına tartışma konusu oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Youtube reklam ödemelerini yapan Google Ireland’ın Türkiye’deki banka hesaplarına yaptığı ödemeleri tespit etmek adına son 5 yılı incelemeye aldı. Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre bazı uzmanlar, Youtuberların elde ettiği reklam gelirinin ticari kazanç olmadığı, dolayısı ile vergiye tabi olamayacağını belirtti.

Youtube’dan ayda binlerce lira kazanıyorlar

Youtube kazancı vergiye tabi mi?

Reklam geliri dendiğinde akla ilk gelen platform olan Youtube’da, toplam 4000 saat izlenmeyi geride bırakmış ve 1000 abonesi olan herkes para kazanabiliyor. Videonun izlenmesine göre reklam geliri değişkenlik gösteriyor. Türkiye’de en çok para kazanan Youtube kanalları listesinde, aylık 500 bin TL geliri aşan kanallar mevcut.

Vergi incelemesi haberinin ardından birçok kişi, elde ettikleri gelirin vergiye tabi olup olmadığını Gelir İdaresi Başkanlığı’na sordu ve aldıkları yanıtta, Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesi uyarınca her türlü kazancın vergiye tabi olduğu yanıtını aldılar. Youtuberlara bu kapsamda, cezalı vergi olarak gecikme faizi dahil bir vergi borcu çıkabilir.