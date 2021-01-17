Yıllık Yüzde 20,6: Gıda Zammında Türkiye OECD Ülkeleri İçinde Lider

Gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye, geçtiğimiz yıl yüzde 14,6 tüketici fiyatları enflasyonu ile Arjantin’den sonra ikinci sırada yer almıştı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD içinde ise Türkiye, yıllık gıda enflasyonu artışında ilk sıraya çıktı.

Dünyanın genel enflasyon şampiyonu Arjantin

Tüm ülkeler içinde Arjantin, bu yılın enflasyon şampiyonu oldu. 2020’de Arjantin’de tüketici enflasyonu yüzde 35 olurken, gıda fiyatlarındaki enflasyon ise yüzde 40 oldu. Türkiye ise Arjantin'in ardından ikinci sırada geliyor.

Gıda fiyatları neden yükseliyor?

Dünya geneline baktığımızda, yıllık gıda fiyatları artışında Türkiye’nin ardından diğer ülkelerde çok cüzi bir artış olduğu, hatta bazı ülkelerde gıda fiyatlarının düştüğünü dahi görebiliyoruz.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, konuyla ilgili olarak “Bunun iki önemli nedeni var: Kuraklık ve salgın. Kuraklık nedeniyle verim kayıplarının yaşanacağını öngören ve dışa bağımlı olan devletlerin ithalata yönelmesiyle tarımsal emtia fiyatları artmaya devam ediyor. Bu artışın yukarı yönlü olmaya devam edeceği gözükmektedir. Çünkü biz yeterli üretmiyoruz ve üretim için tohum, gübre, zirai ilaç, akaryakıtta dışa bağımlıyız. Girdileri biz belirlemeyince çıktı fiyatlarını da kontrol edemiyoruz. Ülke içinde yeterli üretim olmayınca dışa bağımlı kalıyorsunuz. Dünyada tarımsal girdiler ve tarımsal ürünlerde fiyatlar yükseldikçe içeride üreticiye pahalı girdi ve tüketiciye de pahalı gıda olarak dönüyor” dedi.