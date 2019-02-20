Yıldız Holding ile MBK Partners Godiva'nın satışında anlaşmaya vardı

İstanbul, 20 Şubat () - Yıldız Holding, Godiva’nın, dört ülkedeki operasyon ve Belçika’daki fabrikasını MBK Partners’a satmak için bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Anlaşmaya göre; MBK Partners, Godiva’nın faaliyet gösterdiği 100’den fazla pazarın içerisinden Japonya, Güney Kore, Avustralya’daki perakende ve dağıtım operasyonlarını alırken, Yeni Zelanda’da da pazar geliştirme hakkını elinde bulunduracak.

Godiva paketli ürünler, e-ticaret, duty free noktaları (Japonya ve Güney Kore) ve bu ülkelerdeki 300’den fazla perakende mağazası da satış anlaşmasının kapsamında yer alıyor. Yıldız Holding, Godiva’nın bu dört ülke dışındaki tüm coğrafyalarda yer alan 100’den fazla pazardaki operasyonlarının ve dünyadaki Godiva markasının tüm haklarının sahibi olmaya ve markayı yönetmeye devam edecek.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen anlaşma her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylandı. Anlaşmanın şartları ise açıklanmadı. Bu işlemin Belçika çalışan temsilcileriyle standart devir görüşmelerinin tamamlanması ve Rekabet Kurulu’nun bekleme süresinin dolması da dahil olmak üzere, yasal şartların sağlanması sonrasında, 2019 yılı ortasında tamamlanması planlanıyor.

Godiva’nın her türlü marka hakkını elinde bulunduran Yıldız Holding, 100’ü aşkın ülkede sahibi olduğu operasyonlarını kendisi sürdürecek" denildi.

Buna göre, yapılan satış anlaşmasıyla Yıldız Holding, Godiva’nın global pazarlardaki fikri mülkiyet hakkına sahip olmaya devam edecek, anlaşma kapsamındaki ülkelerde sadece bu fikri mülkiyet hakkının süresiz kullanım iznini de MBK Partners’a verecek. Yıldız Holding, Godiva’yı tüm dünyada yönetecek ve Belçika dahil 100’ü aşkın ülkede sahibi olduğu operasyonlarını kendisi sürdürecek.

Yıldız Holding, satış anlaşması kapsamında yer alan Belçika’daki üretim tesisinin yanı sıra holdingin sahibi olduğu Reading ABD’deki ve İstanbul’daki üretim tesislerinden ürün almayı da sürdürecek.

Yıldız Holding ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, anlaşma ile ilgili şunları söyledi:

"2008’de Godiva’yı satın almamızdan bu yana global cirosunu ve mağaza sayısını neredeyse ikiye katladık. Godiva’nın gösterdiği performanstan ve markanın hala çok yüksek büyüme potansiyeli olduğunu görmekten son derece memnunuz. Gelecekteki potansiyelini görerek sağlıklı ve güçlü bir büyüme için gereken nakit akışını sağlamaya yönelik alternatifler tespit etmek üzere Godiva üst yönetimiyle stratejik bir çalışma yaptık. Sağlıklı ve güçlü bir büyüme için çok önemli bir karar aldık. Bu anlaşma portföyümüzdeki yüksek potansiyele sahip diğer bölgelerin hızlı büyüyebilmesi için ideal bir çözüm oldu. Godiva markasının tüm global pazarlarda fikri mülkiyet hakkı şirketimize aittir. Yani sahibi Yıldız Holding’dir, bunda bir değişiklik yok."

Godiva CEO’su Annie Young- Scrivner de, "Bu anlaşmanın herkes için “kazan-kazan” anlamına geldiğine inanıyoruz. Anlaşma, mevcut ve yeni pazarlarda büyümemize ivme kazandırırken dünya genelinde 2000’den fazla yeni kafe açma planımızı destekleyerek, 5 katı büyüme stratejimizi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynakları sağlayacak. Aynı zamanda markamızı ikonik yapan Belçika mirasının, kalitesinin ve el işçiliğinin korunmasına da yardımcı olacak" dedi.

Yıldız Holding Küresel Strateji, Satın Alma, Birleşme ve Dönüşüm Başkanı Nurtaç Afridi, satış süreciyle ilgili olarak, "Teklif sürecinde son tura aktif olarak katılan birçok saygın yatırımcıdan kayda değer bir ilgi gördük. Godiva, satın aldığımızdan bugüne kadar çok değer verdiğimiz bir marka ve yatırımcılar için önemli bir fırsatı temsil ediyor. Satıştan elde edilen gelir, Godiva’nın yeni ürün kategorilerine girmesi, dağıtımın tüm kanallarda arttırılması, yeni coğrafyalara açılması gibi global büyüme alanlarında hızlı ve etkili yatırım yapabilmesi için finansal esneklik sağlayacak" dedi.

Bu anlaşmayla markanın Belçika menşei ve mirası korunurken; Yıldız Holding, Godiva Belçika pazarına yatırım yapmaya devam edecek; Avrupa’daki merkezini ve Ar-Ge çalışmaları için Mükemmeliyet Merkezi ile çikolata butiklerini Belçika’da muhafaza edecektir. Godiva ikonik tarifleri üzerindeki özel haklarını da koruyarak, şeflerden ilham aldığı ürünlerini geliştirmeyi ve premium markasını tanımlayan Belçika el işçiliğine verdiği önemi de sürdürecek.

Bu ticari işlemde Yıldız Holding ve Godiva’ya; Morgan Stanley Finansal danışmanlık alanında, Baker McKenzie ise hukuk danışmanlığı konusunda münhasır hizmet verdi. (Fotoğraflı)