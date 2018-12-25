Yılbaşına özel hindinin kilosu 20 lira

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yılbaşına özel hindi yetiştiren Tahir Kesgin (56), hindilerin kilosunu 20 liradan satışa sunuyor. Kesgin, bugüne kadar 750 hindiden yarısını sattığını söyledi.

Sandıklı'da oturan Tahir Kesgin, İstasyon Mahallesi'ndeki evinin bitişiğindeki besihanede yılbaşı için 3 yıldır hindi yetiştiriyor. Yılbaşından yaklaşık 7 ay önce aldığı hindi civcivlerini arpa, buğday ve mısırla besleyen Tahir Kesgin, onları yaylım yöntemiyle yetiştiriyor. Beslediği hindileri yılbaşında ilçedeki müşterilerinin yanı sıra Sandıklı'daki termal oteller ve Denizli, Antalya ve Afyonkarahisar'daki otel ve müşterilere satıyor. Tahir Kesgin, 8-10 kiloya kadar ulaşan hindilerin kilosunu 20 liradan satışa sunuyor. Kendisiyle aynı adı taşıyan 11 yaşındaki torunu da okuldan gelerek ödevlerini yaptıktan sonra hindileri otlatıp, yem vererek dedesine yardımcı oluyor.

'750 HİNDİNİN YARISINI SATTIK'

Tahir Kesgin, "Hindilerimizi, kendi yöresel hububatlarımız ve ektiğimiz yonca tarlasında yaylım yöntemiyle yetiştirdik. Eziyetli oluyor ama organik yetiştirdiğimiz için alan da memnun biz de. Antalya, Denizli, Sandıklı'daki Hüdai kaplıcalarımızdaki otellerimize satıyoruz. Yine Afyonkarahisar ve Sandıklı'dan halkımız alıyor. Geçen yıl alanların hepsi bu sene yine geldi. Bu sene 750 hindiydi, yarısını sattık. İsteğe göre canlı veya pişime hazır veriyoruz" dedi.

'TORUNUMUN DA ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR'

En büyük yardımcısının torunu olduğunu anlatan Tahir Kesgin, "Torunum ve ben yaz boyunca bu alanda otlattık. Torunum okuldan geldi, bana yardımcı oldu. Devamlı baktık, besledik. Torunumun da çok büyük katkısı var" diye konuştu.

'BESLEMEYE ALIŞTIM ÇOK SEVİYORUM'

5'inci sınıf öğrencisi Tahir Kesgin de boş zamanlarında dedesine hindi yetiştirmek için yardımcı olduğunu kaydederek, "Okuldan gelince ödevlerimi yapıyorum. Boş vakitlerimde de dedeme yardım edip, hindileri besliyorum. Hindi beslemeye alıştım, çok seviyorum. Dedem de hindileri satınca okul harçlığımı veriyor" dedi.



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