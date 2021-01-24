Yeni Yılda 20 Bin Liraya Kadar Karşılıksız 4 Devlet Yardımı Veriliyor

2020 Mart ayında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ülkemizde de dengeleri alt üst etti. Tüm dünya ülkeleri vatandaşları için destek paketleri açıklarken, ülkemizde de Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini duyurdu. Buna ek olarak 2021 yılında yapılan devlet destek ödemelerinin arttırılmasına karar verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında vatandaşlarımıza çeşitli destek ödemeleri yapılıyor. Bu destek ödemeleri aylık 50 liradan başlayarak 20.000 liraya kadar çıkabilmektedir. Birçok vatandaşımızın bilgi sahibi olmadığı bu yardım ödemeleri, şartları sağlayan herkese şartsız koşulsuz anında yapılıyor. Sizlerde gerekli şartları sağlıyorsanız anında devletten 20 bin liraya kadar destek ödemesi alabilirsiniz. 2021 yılı içerisinde verilecek 4 destek ödemesi şu şekilde:

1) EVİNİ YENİLEYECEKLERE 20 BİN TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sağlıksız, eski, risk teşkil eden konutların yenilenmesi için vatandaşlarımıza 20 bin TL'ye kadar ev bakım ve onarım yardımı vermektedir. Bu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın hane geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az tutardaysa bu yardımdan faydalanabilir. Sadece bu şartı sağlayan vatandaşlarımız İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüklerine direkt başvuru yaparak geri ödemesiz 20 bin lira devlet desteğinden anından faydalanabilirler.

2) GIDA VE ERZAK YARDIMLARI

Düşük gelir grubunda bulunan ihtiyaç sahibi aileler için yeni yılda erzak yardımı verilmeye devam ediliyor. Hane geliri asgari ücretten düşük olan vatandaşlarımız Vakıflar Genel Müdürlüğü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlükleri ve bazı belediyeler (her belediyenin erzak yardımı bulunmamaktadır.) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Gelir tespiti sonrasında yardımlaşma derneğinden aylık olarak erzak yardımları kapınıza kadar getirilmektedir.

3) ODUN KÖMÜR DESTEĞİ

Muhtarlık tarafından fakirlik belgesi alabilen vatandaşlarımız Aile Bakanlığı tarafından sunulan yakacak desteğinden faydalanabilirler. Bu yardımdan faydalanabilmek için hane gelirinin kişi başı 941 liradan düşük olması gerekmektedir. Örneğin 4 kişilik bir ev için geliriniz 3764 liradan düşük ise sizde odun kömür desteğinden faydalanabilirsiniz. Vatandaşlarımız yakacak desteği için aynı şekilde sosyal yardımlaşma ve danışma dernekleri aracılığıyla başvurularını tamamlayabilirler. Türkiye genelinde bazı belediyeler de yakacak desteği sunmaktadır.

4) 103 TL ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ

Elektirik tüketim desteğinden faydalanabilecek kişiler, daha önceden sosyal yardımlardan faydalanan kişilerdir. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından elektrik faturası desteği kapsamında aylık 53 TL - 103 TL maddi destek verilmektedir. Bu yardımlardan yararlanacak kişiler için;

2 kişiye kadar olan hanelerde 75 kwh, 3 kişilik hanelerde 100 kwh, 4 kişilik hanelerde 125 kwh, 5 ve üzerin hanelerde ise 150 kwh tutarında destek sunulmaktadır. Yardımlardan faydalanma hakkı kazanan vatandaşlarımız elektrik faturalarını öderken kimlik kartlarını göstererek indirimden faydalanabiliyorlar.